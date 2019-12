Entgelttabelle Leiharbeit ab 2020 (PDF, 56 kB )

Die DGB-Gewerkschaften haben in der vierten Verhandlungsrunde einen Tarifabschluss für die rund 750.000 Beschäftigten der Leiharbeit erzielt und wesentliche Verbesserungen durchgesetzt. Beim Entgelt gibt es in 2020 eine Steigerung um 1,9 Prozent im Westen und 3 Prozent im Osten. Weitere Anpassungen folgen. Im April 2021 wird die vollständige Anpassung der Löhne in Ost und West erreicht. Die Tabelle zeigt alle Änderungen im Detail.