DGB-Tarifmeldungen vom 16. bis 22. September

Der Vorstand der IG Metall hat die Forderungsempfehlung für die anstehenden Tarifverhandlungen in der Eisen- und Stahlindustrie angenommen. Die Beschäftigten in der Sand-, Kies-, Mörtel- und Transportbetonindustrie Nordrhein-Westfalen bekommen insgesamt 9,5 Prozent mehr Geld. Tarifeinigung in der 2. Schlichtung beim Dämmstoffherstellers Saint Gobain erzielt.

DGB/Sorapol Ujjin/123rf.com

Unsere Tarifmeldungen der Woche für die DGB-Gewerkschaften:

Tarifrunde Eisen und Stahl 2023: IG Metall-Vorstand nimmt Forderungsempfehlung an

Nach der Empfehlung der Tarifkommissionen hat der Vorstand der IG Metall die Forderungen für die nordwestdeutsche und ostdeutsche Eisen- und Stahlindustrie beschlossen: 8,5 Prozent mehr Geld. Und eine Verkürzung der Arbeitszeit von 35 auf 32 Stunden in der Woche, bei vollem Entgeltausgleich. Mitte November starten die Tarifverhandlungen.

So geht es weiter in der Stahl-Tarifrunde: Mitte November 2023: Erste Verhandlung

30. November 2023: Auslaufen der Entgelttarifverträge und Ende der Friedenspflicht. Danach sind dann Warnstreiks möglich.

(In der saarländischen Stahlindustrie gelten eigene Tarifverträge mit anderen Laufzeiten. Dort ist der Entgelttarifvertrag erst zum 29. Februar 2024 kündbar.) Zur Meldung der IG Metall

Tarifeinigung in der Sand-, Kies-, Mörtel- und Transportbetonindustrie Nordrhein-Westfalen (SKMT NRW) erzielt

Die IG BAU hat für die Beschäftigten einen Tarifabschluss erzielt. Ab 1. Oktober 2023 steigen die Einkommen um 5,9 Prozent und ab dem 1. Oktober 2024 um weitere 3,6 Prozent. Außerdem einigten sich die Tarifvertragsparteien auf eine Inflationsausgleichsprämie in Höhe von 2.000 Euro. Zahlbar mit der Oktober-Abrechnung 2023 (Stichtag 1. Oktober 2023) und Juli-Abrechnung 2024 (Stichtag 1. Juli 2024) über jeweils 1.000 Euro. Die Ausbildungsvergütungen steigen überproportional.

Der Tarifvertrag hat eine Laufzeit von 24 Monaten – vom 1. September 2023 bis 31. August 2025.

Zur Meldung der IG BAU

St. Gobain Isover: Tarifergebnis in der zweiten Schlichtung erzielt