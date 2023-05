DGB-Tarifmeldungen vom 28. April bis zum 6. Mai

Der Pilotabschluss der IG Metall im Kfz-Handwerk wurde inzwischen in fast allen Tarifgebieten übernommen. Die Übernahme des Ergebnisses aus Baden-Württemberg ist bereits in Hamburg, Bayern, Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Hessen, Nordrhein-Westfalen und für das Kfz-Handwerk Ostdeutschland erfolgt. Beschäftigten bekommen neben einer Inflationsausgleichsprämie 8,6 Prozent mehr Geld in zwei Stufen.



DGB/Hans-Christian Plambeck

Unsere Tarifmeldungen der Woche für die DGB-Gewerkschaften:

Kfz-Tarifrunde 2023: Tarifabschluss erzielt

Der Pilotabschluss der IG Metall im Kfz-Handwerk wurde inzwischen in fast allen Tarifgebieten übernommen. Die Übernahme des Ergebnisses aus Baden-Württemberg ist bereits in Hamburg, Bayern, Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Hessen, Nordrhein-Westfalen und für das Kfz-Handwerk Ostdeutschland erfolgt. Das bedeutet für die Beschäftigten in den tarifgebundenen Autohäusern und Kfz-Werkstätten spürbare dauerhafte Lohnerhöhungen sowie Inflationsausgleichsprämien.

Bis zum Juli 2023 bekommen die Beschäftigten eine Infaltionsausgleichsprämie von 1500 Euro netto. Auszubildende erhalten 750 Euro. Im ersten Quartal 2024 gibt es dann weitere 1000 Euro netto als Inflationsausgleich. Für Auszubildende gibt es 500 Euro mehr.

Darüber hinaus steigen die Einkommen zum November 2023 um fünf Prozent und zum Oktober 2024 um weitere 3,6 Prozent. Der Tarifvertrag hat eine Laufzeit von 24 Monaten und läuft bis zum 31. März 2025.

Dem Tarifvabschluss waren zahlreiche Aktionen und Warnstreiks vorausgegangen. Insgesamt haben sich seit Anfang April über 23.000 Beschäftigte daran beteiligt und Druck gemacht – so viele wie seit Jahren nicht. In mehreren Städten kaman Kfz-Beschäftigte aus vielen Autohäusern und Kfz-Werkstätten zu gemeinsamen Demonstrationen zusammen. Die erfolgreichen Aktionen führten auch zu einer spürbaren Zunahme der IG Metall-Mitglieder in den Autohäusern.

Zur Meldung der IG Metall