Weitere Tarifabschlüsse in Betrieben der sächsischen Ernährungswirtschaft

Die Beschäftigten der Ernährungsindustrie in Sachsen können sich auf ein monatliches Lohnplus von bis zu 600 Euro freuen. Darauf einigten sich die NGG und Arbeitgeber für die Beschäftigten der Cargill-Ölmühle in Riesa, des Edeka-Fruchtsaftgetränke-Herstellers Sonnländer in Rötha sowie der Margarinefabrik Dresden und des Teiglingswerkes Dommitzsch.

