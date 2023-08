DGB-Tarifmeldungen vom 5. bis zum 11. August

Die Gewerkschaft NGG und die Arbeitgeber haben sich auf einen Tarifabschluss für die Beschäftigten in der Obst und Gemüse verarbeitenden Industrie in Nordrhein-Westfalen geeinigt. Die Löhne und Gehälter steigen um insgesamt 8 Prozent. Zusätzlich gibt es eine Inflationsausgleichsprämie in Höhe von 1.600 Euro netto.

DGB/Hans-Christian Plambeck

Unsere Tarifmeldungen der Woche für die DGB-Gewerkschaften:

Tarifabschluss in der Obst und Gemüse verarbeitenden Industrie erzielt

Nach zwei Warnstreikwellen und einem Sondierungsgespräch haben sich die Gewerkschaft NGG und die Arbeitgeber auf einen Tarifabschluss für die Beschäftigten in der Obst und Gemüse verarbeitenden Industrie in Nordrhein-Westfalen geeinigt. Neben deutlichen tabellenwirksamen Erhöhungen und gibt es eine Inflationsausgleichsprämie in Höhe von 1.600 Euro netto.

Die Löhne steigen in zwei Schritten um insgesamt 8 Prozent. Zum 1. September 2023 gibt es 7 Prozent mehr Geld und ab dem 1. Dezember 2023 noch einmal 1. Prozent mehr. Die Laufzeit beträgt 12 Monate.

Zur Meldung der NGG-NRW