DGB-Tarifmeldungen vom 9. bis zum 15. April 2024

Rund 94,5 Prozent der ver.di Mitglieder haben dem Tarifergebnis für die rund 25.000 Bodenbeschäftigten der Lufthansa zugestimmt. Rückwirkend zum 1. Januar steigen die Einkommen um 7 Prozent. Im Bauhauptgewerbe ist auch die 3. Verhandlungsrunde ergebnislos geblieben. Jetzt gehts in die Schlichtung. Die IGBCE hat ihre Forderungen für die Chemie-Tarifrunde 2024 beschlossen.

Unsere Tarifmeldungen der Woche für die DGB-Gewerkschaften:

Lufthansa Boden: ver.di-Mitglieder bestätigen Tarifergebnis mit 94,5 Prozent

Das Tarifergebnis für die rund 25.000 Bodenbeschäftigten der Lufthansa ist endgültig bestätig: Rund 94,5 Prozent der ver.di-Mitglieder bei Lufthansa Boden haben dem Tarifergebnis zugestimmt. Auf der Grundlage der Befragung, die am 9. April 2024 abgeschlossen wurde, hat die ver.di-Konzerntarifkommission das Tarifergebnis nun vereinbart. Damit sind weitere Streiks endgültig abgewendet.

Zuvor hatten sich nach wochenlangen Verhandlungsrunden, mehreren Streiks, einer Urabstimmung und einer 3-tägigen Schlichtung die Deutsche Lufthansa AG und die Gewerkschaft ver.di am 28. März 2024 auf ein Schlichtungs- und Verhandlungsergebnis geeinigt.

Das Tarifergebnis im Überblick:

Erhöhung der monatlichen Vergütungen um 7 Prozent, mind. 280 Euro rückwirkend zum 1. Januar 2024

Einführung einer Schichtzulage für Beschäftigte in Höhe von 3,6 Prozent zusätzlicher Monatsvergütung zum 1. August 2024

Inflationsausgleichsprämie in 2 Zahlungen von insgesamt 3.000 Euro

Weitere Erhöhung der monatlichen Vergütungen um 150 Euro plus weitere 2 Prozent zum 1. März 2025

Erhöhung des Zuschusses zum Urlaubsgeld in Höhe von 150 Euro ab 2025

Beendigung der ostdeutschen Manteltarifverträge

Für die Auszubildenden: Erhöhung der Ausbildungsvergütungen um insgesamt 200 Euro, 2.000 Euro Inflationsausgleichsprämie, Vollfinanzierung des Deutschlandtickets, Fortführung der Übernahmeregelung sowie eine Anhebung des Zuschusses zum Urlaubsgeld

Zur ver.di-Pressemitteilung

Chemie-Tarifrunde 2024: Forderungen beschlossen

Die IGBCE hat die Forderungen für die anstehenden Tarifverhandlungen der 585.000 Beschäftigten der chemisch-pharmazeutischen Industrie beschlossen. Die Gewerkschaft fordert eine Erhöhung der Entgelte um 7 Prozent, tarifliche Regelungen für Wertschätzung und Besserstellung von IGBCE-Mitgliedern und eine Modernisierung des Bundesentgelttarifvertrags.

Die Verhandlungen starten am 15. April 2024 in den Tarifbezirken:

15. April Rheinland-Pfalz

18. April Nordrhein

19. April Hessen

23. April Nord

23. April Westfalen

24. April Baden-Württemberg

25. April Bayern

25. April Ost / Berlin-West

26. April Saarland

Zur Meldung der IGBCE

Tarifverhandlungen im Bauhauptgewerbe gescheitert - Verhandlungen gehen in die Schlichtung

Die Tarifverhandlungen im Bauhauptgewerbe sind nach der 3. Runde gescheitert. Jetzt wird die Schlichtung angerufen. Die Arbeitgeber haben auch in der 3. Verhandlungsrunde kein verhandlungsfähiges Angebot vorgelegt. "2-mal etwas über 3 Prozent mehr Einkommen auf 24 Monate gleichen die immens gestiegenen Lebenshaltungskosten in den vergangenen Jahren und Monaten einfach nicht aus. Da muss noch deutlich etwas draufgelegt werden", sagt Carsten Burckhardt, IG BAU-Verhandlungsführer.

Die IG BAU fordert 500 Euro mehr Lohn, Gehalt und Ausbildungsvergütung pro Monat mit einer Laufzeit von einem Jahr.

Ein Streik ist nach einer Vereinbarung im Bauhauptgewerbe erst nach einer gescheiterten Schlichtung möglich.

Zur Meldung der IG BAU

Tarifrunde Holz und Kunststoff: Warnstreiks beim Spanplattenbauer Pfleiderer

815 Beschäftigte haben sich am 10. April an den bundesweiten Warnstreiks der IG Metall beim Spanplattenbauer Pfleiderer beteiligt. Die Tarifkommission der IG Metall fordert 9,9 Prozent mehr Entgelt, sowie eine überproportionale Erhöhung der Ausbildungsvergütung und eine soziale Komponente, etwa in Form einer Inflationsausgleichsprämie.

Nachdem in zwei Verhandlungen kein Ergebnis erzielt werden konnte, hat die Tarifkommission Warnstreiks beschlossen. Die Beschäftigten folgten dem Aufruf an allen Standorten: In Arnsberg und Gütersloh in NRW, Leutkirch in Baden-Württemberg, Neumarkt in Bayern sowie in Baruth/Brandenburg.

Am Donnerstag, 11. April 2024, startet die 3. Verhandlung im bayerischen Neumarkt.

Obst und Gemüse: Warnstreiks bei Agrana Fruit in Konstanz

Die Kolleg*innen haben mit ihrem Warnstreik am 9. April 2024 ihre Forderungen nach Entgelterhöhung von 15 Prozent bei einer Laufzeit von 12 Monaten kraftvoll unterstrichen und die Arbeitgeberseite aufgefordert, beim kommenden Verhandlungstermin am 18. April 2024 ein faires Angebot vorzulegen.

Beim letzten Verhandlungstermin haben die Arbeitgeber kein Angebot für eine faire Tariferhöhung auf den Tisch gelegt und das obwohl aufgrund der hohen Inflation in den letzten 2 Jahren ein deutlicher Nachholbedarf für die Beschäftigten besteht. Für die Auszubildenden fordert die NGG zusätzlich einen Fahrtkostenzuschuss in Höhe des Deutschlandtickets.

Zur Meldung der NGG