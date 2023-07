DGB-Tarifmeldungen vom 8. bis zum 14. Juli

Nach 123 Streiktagen hat sich die IG Metall mit dem Windanlagenbauer Vestas auf ein Tarifpaket für die 1.700 Beschäftigten geeinigt. Im Tarifkonflikt mit dem Online-Händler Amazon ruft die Gewerkschaft ver.di die Beschäftigten ab heute, Dienstag, 11. Juli 2023, bis Donnerstag, 13. Juli 2023, zum Streik auf. Tarifabschluss für die Beschäftigten im Steinmetz- und Steinbildhauerhandwerk in Bayern erzielt.

Nach 123 Tagen Streik: IG Metall und Vestas einigen sich auf Tarifverträge

Nach 123 Tagen Streik haben sich die IG Metall Küste und die Vestas Deutschland GmbH auf ein Paket von Tarifverträgen geeinigt. Nach Unterzeichnung des Verhandlungsergebnisses am Freitag, 7. Juli 2023, wurden in den vergangenen Tagen zunächst Tarifkommission, Streikende und Mitglieder informiert. Ab heute, 11. Juli 2023, stimmen die Mitglieder in einer Urabstimmung über ein Ende des Streiks ab.

Für die Beschäftigten im Service und für die Auszubildenden wird zum 1. Januar 2024 ein Entgeltsystem eingeführt. Für alle Beschäftigten erhöhen sich die Entgelte zum 1. Januar 2024 um 5,4 Prozent. Zum 1. Januar 2025 sollen dann die Entgeltsteigerungen der Tarifrunde 2024 der Metall- und Elektroindustrie übernommen werden. Außerdem gibt es eine Inflationsausgleichsprämie von insgesamt 2.750 Euro, die in zwei Schritten am 1. Juli 2023 und 1. Januar 2024 ausgezahlt wird. Neu ist auch eine Regelung zur Altersteilzeit, vergleichbar mit der in den Tarifverträgen der Metall- und Elektroindustrie.

ver.di ruft Amazon-Beschäftigte zum Streik auf

Im Tarifkonflikt mit dem Online-Händler Amazon ruft die Gewerkschaft ver.di die Beschäftigten ab heute, Dienstag, 11. Juli 2023, bis Donnerstag, 13. Juli 2023, zum Streik auf. Anlass für den Ausstand ist der von Amazon veranstaltete Schnäppchentag „Prime Day“. Zum Streik aufgerufen sind die Beschäftigten in allen zehn Verteilzentren: Bad Hersfeld (zwei Standorte), Leipzig, Werne, Graben, Rheinberg, Koblenz, Dortmund, Achim, Winsen. Beschäftigte einzelner Standorte hatten bereits am 09. Juli 2023 mit Arbeitsniederlegungen begonnen.

ver.di fordert vom Unternehmen die Anerkennung der Flächentarifverträge des Einzel- und Versandhandels sowie den Abschluss eines Tarifvertrages ‚Gute und gesunde Arbeit‘.

Tarifeinigung TÜV Bund: Hohe Zustimmung zum Tarifergebnis

70 Prozent der befragten ver.di-Mitglieder bei der Tarifgemeinschaft TÜV Bund stimmten für die Annahme des Ergebnisses, das in den Tarifverhandlungen am 3. Juli 2023 erzielt wurde. Die Gewerkschaft ver.di erzielte damals für die rund 7.000 Tarifbeschäftigten im Inland folgendes Ergebnis:

Zum 1. Juli 2023 steigen die Tabellenwerte um 5,1 Prozent. Zusätzlich wird zum 1. Juli 2023 eine Inflationsausgleichsprämie in Höhe von 1.500 Euro gezahlt, wobei Teilzeitkräfte mindestens 500 Euro erhalten. Ab dem 1. Juli 2024 erhalten die Beschäftigten eine weitere Inflationsausgleichsprämie in Höhe von 1.500 Euro (mindestens 500 Euro für Teilzeitkräfte). Ab dem 1. September 2024 steigen die Tabellenwerte um weitere 4,3 Prozent.

Die Laufzeit des Tarifvertrags endet am 30. Juni 2025.

Die ver.di-Tarifkommission hat dem Tarifergebnis zugestimmt; damit tritt der Tarifvertrag in Kraft.

Steinmetz- und Steinbildhauerhandwerk Bayern: Tarifabschluss erzielt

IG BAU und Arbeitgeber haben sich auf einen Tarifvertrag für die Beschäftigten im Steinmetz- und Steinbildhauerhandwerk in Bayern geeinigt. Die Löhne steigen zum 1. August 2023 um 8 Prozent. Zum 1. August 2024 steigen die Löhne dann um weitere 4,5 Prozent. Der Tarifvertrag hat eine Laufzeit bis zum 30. Juni 2025.

