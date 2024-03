DGB-Tarifmeldungen vom 27. Februar bis zum 4. März 2024

Für die rund 700.000 Beschäftigten der Leiharbeitsbranche in Deutschland gibt es insgesamt 7,6 Prozent mehr Geld. Darauf haben sich die DGB-Gewerkschaften und der Gesamtverband der Personaldienstleister e.V. (GVP) geeinigt. Die Tarifverhandlungen für die rund 800 Beschäftigten der Nachrichtenagentur dpa sind ohne ein Arbeitgeberangebot vertagt worden. ver.di fordert 10,5 Prozent mehr Geld.

Unsere Tarifmeldungen der Woche für die DGB-Gewerkschaften:

Tarifrunde Leiharbeit: Tarifabschluss erzielt

Für die rund 700.000 Beschäftigten der Leiharbeitsbranche in Deutschland gibt es ab Oktober 2024 mehr Geld. Darauf haben sich die DGB-Gewerkschaften und der Gesamtverband der Personaldienstleister e.V. (GVP) geeinigt. In 2 Stufen steigen die Löhne um insgesamt 7,6 Prozent. Der Abstand zum gesetzlichen Mindestlohn wird somit deutlich vergrößert.

Die DGB-Gewerkschaften werden zusammen mit den Arbeitgebern beantragen, dass die Entgeltgruppe 1 erneut zum Branchenmindestlohn erklärt wird. Die Erklärungsfrist zu den getroffenen Vereinbarungen wurde für beide Seiten auf den 19. März 2024 festgesetzt. Der neue Entgelttarifvertrag hat eine Laufzeit von 18 Monaten und kann erstmals zum 30. September 2025 gekündigt werden.

Auftakt der Tarifverhandlungen für die dpa: ver.di fordert 10,5 Prozent mehr Geld

Die erste Runde der Tarifverhandlungen für die rund 800 Beschäftigten der Nachrichtenagentur dpa, deren Landesbüros und der Tochterunternehmen im Newsroom ist am Mittwoch, den 28. Februar 2024, ohne ein Angebot der Arbeitgeber vertagt worden. Die nächsten Verhandlungstermine finden am 11. und 17. April 2024 in Berlin statt. Die Gewerkschaft ver.di fordert rückwirkend ab Januar 2024 eine Tariferhöhung von 10,5 Prozent bei einer Laufzeit von 12 Monaten.

Lufthansa Boden: Erneute Warnstreiks

Die Gewerkschaft ver.di erhöht in der laufenden Tarifrunde mit dem Lufthansa Konzern den Druck und ruft die Beschäftigten einzelner Unternehmen des Konzerns zum mehrtägigen Warnstreik von Mittwoch, dem 28. Februar bis Freitag, dem 1. März auf. Zum Streik aufgerufen sind Beschäftigte und Auszubildende der Lufthansa Technik, Lufthansa Aviation Training und Lufthansa Technical Training. Die Beschäftigten der Lufthansa Technik Logistik und Lufthansa Technik Logistik Services werden sich je nach Standort zu unterschiedlichen Zeiten dem Streik anschließen.

Der Konzern hatte in den 2-tägigen Verhandlungen (21. bis 22. Februar) sein Angebot lediglich an 2 Stellen verbessert: Die auch im neuen Angebot noch vorhandenen Nullmonate wurden reduziert und die nachhaltige Gehaltserhöhung wurde um 0,5 Prozent verbessert. Gleichzeitig verlängerte die Lufthansa die Laufzeit ihres Angebotes nochmals um 3 Monate auf insgesamt 28 Monate. Die von ver.di aufgestellte Kernforderung von 12,5 Prozent, mindestens aber 500 Euro monatlich mehr, wird auch in dem neuen Angebot bei mehr als doppelt so langer Laufzeit im Vergleich zur Forderung nicht erreicht.

Tarifabschluss bei Wingas - Astora: Entgelte steigen deutlich

Die IGBCE und die Arbeitgeber haben sich in der ersten Runde der Tarifverhandlungen auf einen Tarifabschluss für die Beschäftigten geeinigt. Die Entgelte steigen zum 1. März 2024 um 5 Prozent. Das Ausbildungsangebot wird bis Ende 2025 auf dem heutigen Stand fortgeführt, nach erfolgreicher Ausbildung wird künftig ein unbefristeter Vertrag angeboten. IGBCE-Mitglieder haben zusätzlich Anspruch auf 3 Freistellungstage.

Die Laufzeit beträgt 12 Monate und endet zum 28. Februar 2025.

Tarifrunde Eisen und Stahl 2023/2024: Mehr Geld und Sicherheit jetzt auch im Saarland

Nach den Tarifabschlüssen in der nordwestdeutschen und ostdeutschen Stahlindustrie im Dezember hat die IG Metall am 26. Februar nun auch in der saarländischen Stahlindustrie ein Verhandlungsergebnis erzielt, das im Wesentlichen den Abschluss aus dem Nordwesten übernimmt.

Die Beschäftigten erhalten im April 2024 eine Inflationsausgleichsprämie in Höhe von 1.500 Euro netto (Auszubildende 1.000 Euro). Weitere 1.500 Euro (Auszubildende 800 Euro) sind in Raten bis November 2024 auszubezahlen: Von Mai bis Oktober gibt es monatliche Zahlungen in Höhe von 215 Euro netto (Auszubildende jeweils 115 Euro), im November gibt es 210 Euro (Azubis 110 Euro). Teilzeitbeschäftigte erhalten die Inflationsausgleichsprämie jeweils anteilig.

Ab 1. April 2025 steigen die Entgelte und Auszubildendenvergütung um 5,5 Prozent. Der Tarifvertrag läuft 22 Monate und ist erstmals zum 31. Dezember 2025 kündbar.

