DGB-Tarifmeldungen vom 14. bis 20. Oktober 2023

ver.di ruft zu wöchentlichen Mahnwachen für Kitas auf. Damit will sie auf den stetig wachsenden Fachkräftemangel aufmerksam machen. Die IG Metall und Arbeitgeber haben sich in der 3. Verhandlung der Tarifrunde für das Schlosserhandwerk in NRW auf einen Tarifabschluss geeinigt. Die Entgelte der 58.000 Beschäftigten erhöhen sich in zwei Stufen um insgesamt 9,2 Prozent.

DGB/Hyejin Kang/123rf.com

Unsere Tarifmeldungen der Woche für die DGB-Gewerkschaften:

ver.di ruft zu wöchentlichen Mahnwachen für die Kitas auf

Die Gewerkschaft ver.di ruft ab Donnerstag, dem 19. Oktober 2023 zu wöchentlichen Mahnwachen für die Kitas auf. Unter dem Motto "Es donnert in den Kitas – Kinder und Beschäftigte gefährdet!" werden bis Weihnachten in vielen Bundesländern vor den Staatskanzleien, bei den Senaten oder Ministerien und vor Bundesministerien oder dem Kanzleramt regelmäßig Mahnwachen durchgeführt. Die Kita-Beschäftigten wollen damit auf den seit Jahren ständig wachsenden Fachkräftemangel hinweisen.

Laut Auskunft der Fachkräfte im ver.di Kita-Personalcheck, fehlten im Sommer 2021 im Durchschnitt drei Fachkräfte, um in den Kitas fachlich angemessen arbeiten zu können, insgesamt mindestens 172.782 Fachkräfte. Und das beim aktuellen Ausbaustand der Kindertageseinrichtungen.

Gleichzeitig besteht bei den Eltern ein enormer Kita-Platzbedarf, in den westdeutschen Ländern fehlen 362.400 und in Ostdeutschland 21.200 Kita-Plätze - nach Berechnungen von Bertelsmann -, um die Wünsche der Eltern zu erfüllen.

Die stellvertretende ver.di-Vorsitzende, Christine Behle, fordert die Politik auf, endlich mehr Verantwortung zu übernehmen: "Wir erwarten, dass von höchster politischer Ebene ein Kita-Gipfel veranstaltet wird, auf dem zwischen Bund, Ländern und Kommunen die Stabilisierung des Kita-Systems, ein Stufenplan für den quantitativen und qualitativen Ausbau und der damit verbundene notwendige Aufbau des Fachpersonals aufeinander abgestimmt und Finanzen entsprechend bereitgestellt werden".

Zur ver.di-Pressemitteilung

Tarifabschluss im Schlosserhandwerk Nordrhein-Westfalen: 9,2 Prozent mehr Geld

Die IG Metall Nordrhein-Westfalen und der Arbeitgeberverband Fachverband Metall haben sich in der 3. Verhandlung der Tarifrunde für das Schlosserhandwerk in NRW auf einen Tarifabschluss geeinigt. Die Entgelte der 58.000 Beschäftigten erhöhen sich in zwei Stufen um insgesamt 9,2 Prozent. Zum 1. November 2023 gibt es 5,3 Prozent mehr Geld und zum 1. November 2024 weitere 3,9 Prozent. Zudem erhalten die Beschäftigten eine Inflationsausgleichprämie in Höhe von 1.500 Euro.

Die Ausbildungsvergütung steigt zum 1. November 2023 um 70 Euro und zum 1. November 2024 um 60 Euro. Zudem erhalten die Auszubildenden eine Inflationsausgleichsprämie in Höhe von 750 Euro. Die Tarifkommission hat diesem Verhandlungsergebnis einstimmig zugestimmt.

Der Tarifeinigung sind Warnstreiks vorangegangen, an denen sich in NRW insgesamt rund 2.200 Beschäftigte aus 27 Betrieben beteiligt haben.

Zur Meldung der IG Metall