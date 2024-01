DGB-Tarifmeldungen vom 8. bis zum 16. Januar 2024

12 Prozent mehr Geld für die Beschäftigten der Sparda-Banken. Erste Warnstreiks in der laufenden Tarifrunde der Holz- und Kunststoffindustrie gestartet. Nach wochenlangen Konflikten hat die NGG für die Beschäftigten beim Schul- und Kitacaterer Vielfalt Menü einen Tarifabschluss erzielt. Die Beschäftigten des Getränkeherstellers MEG in Sachsen-Anhalt und bei Jacobs-Kaffee in Berlin haben gestreikt.

Unsere Tarifmeldungen der Woche für die DGB-Gewerkschaften:

Über 12 Prozent mehr Geld für die Beschäftigten der Sparda-Banken

Die Gewerkschaft ver.di hat einen Tarifabschluss mit dem Arbeitgeberverband der Sparda-Banken erzielt. Dieser beinhaltet eine zweistellige Erhöhung der Gehälter bei den Sparda-Banken und einen Mindestbetrag, der die Gehälter bis einschließlich der Tarifgruppe 5 überproportional erhöht.

Ab dem 1. April 2024 steigen die Gehälter um 8 Prozent, mindestens aber um 310 Euro. Weitere 4 Prozent werden ab dem 1. Juni 2025 monatlich ausgezahlt, mindestens jedoch 160 Euro.

Die Ausbildungsvergütung soll zum 1. April 2024 um 130 Euro steigen und um weitere 80 Euro zum 1. Juni 2025. Hinzu kommen Inflationsausgleichszahlungen von insgesamt 3.000 Euro bis spätestens zum 31. März 2024 (bei Teilzeitkräften anteilig), bei den Auszubildenden von 1.500 Euro.

Die tarifvertraglichen Regelungen haben eine Laufzeit bis zum 31. März 2026.

Zur ver.di-Pressemitteilung

Start der Tarifverhandlungen bei Lufthansa

Am Donnerstag, den 18. Januar 2024, starten die Tarifverhandlungen zwischen der Gewerkschaft ver.di und der Lufthansa. Es wird über die Gehälter für die rund 25.000 Bodenbeschäftigten in den einzelnen Konzerngesellschaften, wie bei der Lufthansa AG, Lufthansa Technik oder Lufthansa Cargo verhandelt.

ver.di fordert für die Beschäftigten 12,5 Prozent mehr Gehalt, mindestens aber 500 Euro monatlich, bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Außerdem erwartet die Gewerkschaft die Beendigung der Osttarifverträge, nach denen Beschäftigte wöchentlich 2,5 Stunden mehr für das gleiche Geld arbeiten müssten sowie die unbefristete Übernahme der auslernenden Auszubildenden. Darüber hinaus soll die Schichtarbeit aufgewertet werden.

Zur ver.di-Pressemeldung

Tarifrunde Holz und Kunststoff 2023/2024: Warnstreiks gestartet

Am Freitag, 12. Januar 2024, sind die ersten Warnstreiks in der laufenden Tarifrunde in der Holz und Kunststoffindustrie in Rheinland-Pfalz gestartet. Dort gab es Warnstreiks bei den Prüm Türenwerken und bei der Deutschen Fertighaus Holding (DFH). In den anderen Tarifgebieten galt bis Samstag, 13. Januar 2024, noch die Friedenspflicht. Ab dieser Woche sind aber auch bundesweite Warnstreiks geplant.

Die IG Metall fordert 8,5 Prozent mehr Geld, sowie eine soziale Komponente, etwa in Form einer Inflationsausgleichsprämie. Zudem sollen die Vergütungen für Auszubildende überproportional steigen.

Die 3. Runde der Tarifverhandlungen startet am 22. Januar 2024.

Zur Meldung der IG Metall

Tarifabschluss bei Vielfalt Menü Dresden-Kesselsdorf erzielt

Nach einem wochenlangen Konflikt und 12 Streiktagen hat die NGG für die Beschäftigten des Schul- und Kitacaterer Vielfalt Menü einen Tarifabschluss für höhere Löhne erzielt. Für Köche und Fachkräfte steigt der Lohn bis zum 1. Januar 2025 um mehr als 300 Euro. Auch die Küchenmitarbeitenden und die Beschäftigten in der Spüle erhalten eine spürbare Erhöhung von über 140 Euro.

Das Unternehmen hat rund 1.000 Beschäftigte, ein Großteil davon arbeitet an Standorten in Ostdeutschland. Das Unternehmen versorgt täglich Tausende Kinder in den Schulen und Kindertagesstätten.

Der Tarifvertrag hat eine Laufzeit bis zum 30. September 2025.

Zur Meldung der NGG-Ost

Arbeitsniederlegung beim Getränkehersteller MEG

Vergangene Woche haben die Beschäftigten des Lidl-/Kaufland-Getränkeherstellers MEG in Leißling und Jessen, Sachsen-Anhalt, gestreikt. Bei eisigen Temperaturen haben sie ihre Arbeit für jeweils 48 Stunden eingestellt. Die Mitarbeiter*innen fordern eine 35-Stunden-Woche, höhere Zuschläge, mehr Weihnachts- und Urlaubsgeld und vieles mehr, alles geregelt in einem Manteltarifvertrag. Das Unternehmen der Schwarz-Gruppe, zu dem Lidl und Kaufland gehören, blockiert weiterhin Tarifverhandlungen.

Zur Meldung der NGG-Ost

Jägermeister Kamenz: Endlich wieder ein Betriebsrat

Nach vielen Jahren gibt es wieder einen Betriebsrat bei Jägermeister im sächsischen Kamenz. Mit 87 Prozent Wahlbeteiligung wurde das 5-köpfige Gremium am 9. Januar 2024 gewählt. Der nächste Schritt ist die Gründung eines Gesamtbetriebsrates und der Abschluss eines Tarifvertrags.

Zur Meldung der NGG-Ost

Warnstreik bei Jacobs-Kaffee

Da auch die bereits 3. Tarifverhandlung keinen Durchbruch brachte, traten die Beschäftigten bei Jacobs-Kaffee in Berlin in der vergangenen Woche von Dienstagabend bis Mittwoch früh in den Warnstreik. Die NGG fordert 12,5 Prozent, mindestens aber ein Lohnplus von 450 Euro im Monat.Die Arbeitgeber bieten bislang nur 2,4 Prozent mehr Geld an.

Die Verhandlungen werden am 16. Januar fortgesetzt.

Zur Meldung der NGG