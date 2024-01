DGB-Tarifmeldungen vom 22. bis zum 28. Januar 2024

Die Kabinenbeschäftigten bei Eurowings bekommen 14,4 Prozent mehr Geld. Darauf einigten sich die Gewerkschaft ver.di und die Arbeitgeber. Auch für die Arbeiter*innen in der bayrischen Ziegelindustrie wurde ein Tarifabschluss erzielt. Die Löhne und Gehälter steigen um insgesamt 13,6 Prozent. In der Holz- und Kunststoffindustrie wurden für einige Tarifgebiete Abschlüsse erzielt. Weitere sollen folgen.

Unsere Tarifmeldungen der Woche für die DGB-Gewerkschaften:

Tarifrunde Holz und Kunststoff: Erste Tarifergebnisse erzielt

In der Tarifrunde für die Holz und Kunststoff verarbeitende Industrie hat die IG Metall Verhandlungsergebnisse für die Tarifgebiete Niedersachsen/Bremen und Baden-Württemberg erzielt. Ab September 2024 steigen die Löhne und Gehälter um 5 Prozent, nächstes Jahr im Sommer um weitere 3 Prozent, in Niedersachsen und Bremen ab Juli, in Baden-Württemberg ab Juni 2025.

In Bayern, Hamburg und Westfalen-Lippe wurde hingegen noch kein Tarifabschluss erzielt. Auch in den übrigen Tarifgebieten gehen die Verhandlungen weiter. Weitere Warnstreiks sind geplant.

Zur Meldung der IG Metall

Ziegelindustrie Bayern: Tarifergebnis erzielt

Die IG BAU hat eine Tarifabschluss für die Beschäftigten der Ziegelindustrie in Bayern erzielt. Die Einkommen steigen ab dem 1. Februar 2024 um 155 Euro in allen Lohn- und Gehaltsgruppen. Ab dem 1. Dezember 2024 gibt es zusätzlich 3 Prozent mehr Geld in allen Lohn- und Gehaltsgruppen. Zusätzlich gibt es eine Inflationsausgleichsprämie in Höhe von 1.700 Euro.

Das Tarifergebnis hat damit ein Gesamtvolumen von durchschnittlich 13,6 Prozent

Zur Meldung der IG BAU

Tarifabschluss bei Eurowings: Bis zu 14,4 Prozent mehr Gehalt

Die Gewerkschaft ver.di und die Lufthansa-Tochter Eurowings sich auf einen Vergütungstarifabschluss für das Kabinenpersonal geeignet. Die monatlichen Vergütungen der Beschäftigten steigen insgesamt um 10,7 bis 14,4 Prozent. Desweiteren wurden eine steuerfreie Inflationsausgleichsprämie in Höhe von 2.000 Euro, die Streichung der bisherigen Eingangsvergütungsstufe, die Erweiterung der Vergütungsstufen für langjährige Beschäftigte sowie die Aufwertung der Purser-Tätigkeit vereinbart.

Eurowings beschäftigt rund 1.800 Kabinenbeschäftigte an den Standorten Düsseldorf, Köln/Bonn, Hamburg, Stuttgart und Berlin.

Zur ver.di Pressemitteilung