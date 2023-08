DGB-Tarifmeldungen vom 26. August bis 1. September

52,3 Prozent der EVG-Mitglieder haben in der Urabstimmung zur Schlichtungsempfehlung bei der Deutschen Bahn für die Annahme und damit für einen neuen Tarifvertrag gestimmt. Für die Beschäftigten in der linksrheinischen Kalk- und Zementindustrie gibt es bis zu 9,1 Prozent mehr Geld. Erstmals Streik im Tierpark Hagenbeck in Hamburg.

DGB/Hans-Christian Plambeck

Unsere Tarifmeldungen der Woche für die DGB-Gewerkschaften:

EVG-Urabstimmung: Mitglieder stimmen für Annahme der Schlichtungsempfehlung

Die Urabstimmung der EVG-Mitglieder in den Tarifverhandlungen bei der Deutschen Bahn ist abgeschlossen. Über 52,3 Prozent der Teilnehmenden haben sich für die Annahme der Schlichtungsempfehlung ausgesprochen. Damit gibt es ein klares Votum für den Tarifabschluss.

Der neue Tarifvertrag sieht eine Entgelterhöhung von 410 Euro pro Monat in zwei Stufen bei einer Laufzeit von 25 Monaten vor. Die erste Stufe von 200 Euro soll ab Dezember 2023 gezahlt werden, die zweite ab August des kommenden Jahres. Zudem sollen alle Beschäftigten eine steuer- und abgabenfreie Inflationsausgleichsprämie von 2.850 Euro im Oktober ausgezahlt bekommen.

Zur Meldung der EVG

Tierpark Hagenbeck: Erster Warnstreik in der Geschichte des Zoos

Es ist der erste Arbeitskampf in der mehr als 100-jährigen Geschichte des Hamburger Tierparks Hagenbeck. Die Beschäftigten haben am Dienstagvormittag, den 29. August 2023, ihre Arbeit niedergelegt. Damit wollen sie den Druck auf den Arbeitgeber erhöhen, endlich in Verhandlungen über einen Haustarifvertrag zu treten.

Die IG BAU will die Geschäftsleitung des Tierparks mit dem Arbeitskampf an den Verhandlungstisch zwingen, um über den Abschluss eines Haustarifvertrages zu verhandeln. Tierpark-Direktor Dirk Albrecht möchte allerdings ausschließlich mit dem Betriebsrat über eine neue Betriebsvereinbarung für alle Mitarbeiter*innen verhandeln.

Zur Meldung des NDR

Kalk- und Zementindustrie linksrheinisch (Kalk Aachen): Tarifabschluss erzielt

In der zweiten Runde der Tarifverhandlungen für die Beschäftigten in der linksrheinischen Kalk- und Zementindustrie hat die IG BAU einen Tarifabschluss erzielt. Für Arbeitnehmer*innen und Auszubildenden gibt es insgesamt 9,1 Prozent mehr Geld. AB dem 1. Oktober 2023 steigen die Einkommen um 5,7 Prozent und zum 1. August 2024 um weitere 3,4 Prozent. Zusätzlich bekommen die Beschäftigten eine Inflationsausgleichsprämie in Höhe von 1.500 Euro, die in zwei Stufen ausgezahlt wird. Auszubildende bekommen 750 Euro.

Der Tarifvertrag hat eine Laufzeit von 24 Monaten und endet am 31. Juli 2025.

Zur Meldung der IG BAU