Tarifrunde Papier, Pappe und Kunststoffe verarbeitende Industrie (PPKV): Weiterhin keine Einigung

Auch die zweite Verhandlungsrunde für die rund 100.000 Beschäftigten in der PPKV am 16. Februar 2023 endete ergebnislos. Das Angebot des Hauptverbands Papier und Kunststoffverarbeitung (HPV) ist aus Sicht der verhandelnden Gewerkschaft ver.di zu gering. Der HPV bietet 4,1 Prozent mehr Geld für 27 Monate. ver.di fordert 10,5 Prozent mehr. Die dritte Verhandlungsrunde findet am 7. März 2023 statt.

Zur ver.di Pressemeldung