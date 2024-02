DGB-Tarifmeldungen vom 5. bis zum 11. Februar 2024

Die Gewerkschaft ver.di ruft die Lufthansa-Bodenbeschäftigten zu einem ganztägigen Warnstreik für Mittwoch, 7. Februar 2024 an den Lufthansa-Standorten Frankfurt/Main, München, Hamburg, Berlin und Düsseldorf auf. ver.di will damit den Druck auf die Arbeitgeber erhöhen ein deutlich verbessertes Angebot vorzulegen. Es wird voraussichtlich zu größeren Flugausfällen und Verzögerungen kommen.

Unsere Tarifmeldungen der Woche für die DGB-Gewerkschaften:

Tarifrunde Lufthansa: ver.di ruft zu ganztägigem Warnstreik am 7. Februar auf

Die Gewerkschaft ver.di hat die Lufthansa-Bodenbeschäftigten zu einem ganztägigen Warnstreik am Mittwoch, dem 7. Februar 2024 ab 4.00 Uhr an den Lufthansa-Standorten Frankfurt/Main, München, Hamburg, Berlin und Düsseldorf aufgerufen. Damit wird es zu größeren Flugausfällen und Verzögerungen kommen.

Hintergrund sind die konzernweit laufenden Tarifverhandlungen für die rund 25.000 Beschäftigten am Boden u.a. bei der Deutschen Lufthansa, Lufthansa Technik, Lufthansa Cargo, Lufthansa Technik Logistik Services, Lufthansa Engineering and Operational Services und weiteren Konzerngesellschaften. In den bisherigen Verhandlungen wurde ein völlig unzureichendes Angebot vorgelegt.

Mit dem Aufruf zu ganztägigen Warnstreiks, will ver.di den Druck auf die Arbeitgeber erhöhen in der kommenden Verhandlungsrunde ein deutlich verbessertes Angebot vorzulegen. Die Warnstreiks beginnen am Mittwoch, dem 7. Februar, ab 4:00 Uhr und enden am Donnerstag, dem 8. Februar, um 7:10 Uhr.

Die Gewerkschaft fordert 12,5 Prozent mehr Gehalt, mindestens aber 500 Euro monatlich, bei einer Laufzeit von 12 Monaten sowie eine konzerneinheitliche Inflationsausgleichsprämie in Höhe von 3.000 Euro. Darüber hinaus soll die Schichtarbeit aufgewertet werden.

Die nächste Verhandlungsrunde findet am 12. Februar 2024 in Frankfurt am Main statt.

Zur ver.di-Pressemitteilung