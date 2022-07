Ein hochwertiges Bildungsangebot braucht ausreichend und gut qualifizierte Fachkräfte. In allen Bildungsbereichen besteht aktuell und in den kommenden Jahren ein hoher Bedarf an Fachkräften und qualifiziertem Bildungspersonal, insbesondere in Westdeutschland. Pandemiebedingt hat sich der Personalnotstand noch verstärkt.

Der Nationale Bildungsbericht „Bildung in Deutschland“ gibt alle zwei Jahre Auskunft über die Entwicklung des gesamten deutschen Bildungssystems. Der Bericht 2022 bilanziert das Bildungssystem im Lichte der Corona-Pandemie und hat den als Schwerpunkt auf das Bildungspersonal gesetzt. Hier legt der Bericht erneut einen eklatanten Mangel offen.

Der DGB fordert Bund und Länder zum Handeln auf: "Ohne Fachkräfte kommen wir bei guter Bildung und Betreuung nicht voran. Es ist höchste Zeit, dass Bund und Länder eine nachhaltige und umfassende Fachkräfteoffensive auf den Weg bringen. Dazu gehören mehr Ausbildungs- und Studienplätze, mehr Qualifizierungs- und Weiterbildungsangebote, aber auch bessere Arbeitsbedingungen für das Bildungsper-sonal", so die stellvertretende DGB-Vorsitzende Elke Hannack.