Die Lausitz befindet sich inmitten des Strukturwandels. DGB-Vorstandsmitglied Anja Piel hat in Cottbus das Energieunternehmen LEAG und die Deutsche Bahn besucht und mit der noch jungen Unternehmenskooperation über die Fachkräftesicherung in der Region gesprochen. Danach informierte sie sich in der Arbeitsagentur Cottbus über das „Zukunftsteam Lausitz“, das Arbeitgeberservice und Berufsberatung in der speziellen Situation des Strukturwandels miteinander verbindet.

DGB

Kooperation mit Vorbildcharakter sichert Fachkräfte im Strukturwandel



DGB DGB-Vorstandsmitglied Anja Piel zusammen mit der stellv. DGB-Bezirksvorsitzenden von Berlin-Brandenburg Nele Techen, dem Regionsgeschäftsführer Marco Bedrich und Beschäftigten der LEAG und Deutschen Bahn.

Gemeinsam Zukunft in der Lausitz gestalten. Nicht weniger als das haben sich das Energieunternehmen LEAG und die Deutsche Bahn vorgenommen. Sie haben eine Kooperation vereinbart und einen Ausbildungspakt geschlossen. Unser Vorstandsmitglied Anja Piel hat den Cottbuser Standort besucht und sich über die Fachkräftesicherung im Strukturwandel ausgetauscht.

Die aktuelle Energiekrise bringt große Herausforderungen für die junge Kooperation mit sich: Personal wird bei der LEAG länger für die Energieversorgung gebraucht als ursprünglich gedacht. Die Lösung: LEAG und Deutsche Bahn streben die gemeinsame Personalplanung an und blicken zusammen kontinuierlich auf Bedarfe und Entwicklungen.

Im Gespräch mit dabei ist auch ein Betriebsratsvorsitzender, der seit 1978 im Cottbuser DB-Werk beschäftigt ist und Mitglied der EVG ist. Er ist begeistert von der Kooperation und erzählt, dass auch die Betriebsräte beider Unternehmen eng zusammenarbeiten. "Wir haben genug Arbeit vor der Hütte und die Leute von der LEAG sind top ausgebildet".

Ausbildungsstätten gemeinsam zu nutzen und dabei die Übernahme der jungen Menschen sicherstellen. "Ein tolles Vorbild! Menschen nach der Ausbildung eine echte Perspektive mit unbefristeten Verträgen bieten - das sichert die Fachkräfte von morgen", so Anja Piel im Gespräch.

"Gut beraten für die Zukunft. Ihr Partner im Wandel"

DGB DGB-Vorstandsmitglied Anja Piel zusammen mit der stellv. DGB-Bezirksvorsitzenden von Berlin-Brandenburg Nele Techen, dem Regionsgeschäftsführer Marco Bedrich und Beschäftigten der Arbeitsagenturen Cottbus und Bautzen.

Unter diesem Motto arbeitet das gemeinsame Projekt "Zukunftsteam Lausitz" der Arbeitsagenturen Cottbus und Bautzen. Arbeitgeberservice wird hier verbunden mit Berufsberatung im Erwerbsleben. Anja Piel sieht in solchen übergreifenden Teams die Zukunft: "So bringt man die Region nach vorne", sagt sie im Gespräch mit dem Team.

Der Fachkräftemangel wird im Strukturwandel besonders sichtbar. Stellenbesetzungen werden schwieriger und die Qualität der Arbeit wird immer wichtiger, um Menschen anzuwerben: "Wir brauchen attraktive Arbeitgeber, keine Ansiedlungen zum Mindestlohn", berichtet die Projektleiterin des Zukunftsteam Lausitz.

Anja Piels Tour in den sozialen Netzwerken: