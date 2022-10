Unser Vorstandsmitglied Anja Piel besuchte das Projekt STABIL in Halle, das Jugendliche dabei unterstützt, sich fit für eine Ausbildung zu machen. Danach ging es weiter nach Leuna. Hier stellt die Energiekrise viele Betriebe vor riesige Probleme.

"Junge Menschen sind die Fachkräfte von morgen"

Das Projekt STABIL in Halle unterstützt Jugendliche dabei, sich fit für eine Ausbildung zu machen. Mit Erfolg: Die Hälfte von ihnen kommen in Ausbildung oder holen einen Schulabschluss nach. Unser Vorstandsmitglied Anja Piel war gemeinsam mit der DGB-Region Halle-Dessau vor Ort und fordert mehr passende Ausbildungsplätze, denn "junge Menschen sind die Fachkräfte von morgen".

Gesetzt wird hier außerdem auf politische Bildung: Was ist Demokratie wert? Was bedeutet Antisemitismus? Regelmäßig fahren Jugendliche in Begleitung nach Auschwitz. Von ihren Eindrücken berichten sie dann in „Tagebüchern der Gefühle“ und in einer Ausstellung.

"Alles was wir aufgebaut haben, ist jetzt gefährdet"

Danach ging es weiter ins niedersächsische Leuna. Auch hier stellt die Energiekrise viele Betriebe vor riesige Probleme. Einige der rund 100 angesiedelten Unternehmen der Leunawerke haben schon die Produktion gedrosselt. Die Betriebsrät*innen vor Ort berichten Anja Piel: „Alles, was wir aufgebaut haben, ist jetzt gefährdet“. Die Beschäftigten haben Angst um ihren Arbeitsplatz und fürchten, dass sie ihre Miete und Energiekosten nicht mehr bezahlen können.

Anja Piel sichert Unterstützung zu. DGB und Gewerkschaften kämpfen für den Erhalt von Arbeitsplätzen: "Im Blick behalten, dass Menschen vom Schicksal echt geschüttelt sein können, das ist gerade jetzt der Job der Gewerkschaften!"

