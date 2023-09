Gräfenhausen ist kein Einzelfall! – Für faire grenzüberschreitende Arbeit in Europa!

Der Autobahnrastplatz Gräfenhausen an der A5 in Hessen ist zu einem Symbol geworden für den Protest gegen unfaire Arbeitsbedingungen und für ein besonders drastisches Beispiel von Arbeitsausbeutung im internationalen Straßentransport. Die Erfahrungen gewerkschaftsnaher Beratungsstellen zeigen: Gräfenhausen ist kein Einzelfall. Es kommen Geschäftsmodelle zum Vorschein, die nicht nur im internationalen Straßentransport eine wichtige Rolle spielen, sondern auch in anderen Branchen, wie der landwirtschaftlichen Saisonarbeit, dem Baugewerbe oder der häuslichen Betreuung. Dabei spielen der Einsatz und die Ausbeutung von Beschäftigten, die aus Drittstaaten kommen, eine zunehmend große Rolle.

Was waren die Gründe für die Proteste in Gräfenhausen und was folgt daraus? Wie ist die Situation in anderen Branchen zu bewerten? Welche Reformen sind notwendig, um grenzüberschreitend mobile Beschäftigte und auch Arbeitsmigrant*innen aus Drittstaaten besser vor Ausbeutung zu schützen? Wie kann eine bessere Rechtsdurchsetzung gelingen? Diese und andere Fragen sollen mit Akteur*innen aus Politik, Verwaltung und Gewerkschaften diskutiert werden.

Programm:

09:30 Uhr: Anmeldung

10:00 Uhr: Begrüßung von Dr. Marc Meinardus, Friedrich-Ebert-Stiftung

10:10 Uhr: Einführung mit Anja Piel, Mitglied des Geschäftsführenden Bundesvorstands des DGB

10:30 Uhr: Gräfenhausen – Was folgt daraus? Moderierte Gesprächsrunde mit:

Michael Wahl , Branchenkoordinator internationaler Straßentransport, Faire Mobilität

, Branchenkoordinator internationaler Straßentransport, Faire Mobilität Edwin Atema , Road Transport Due Diligence (RTDD)

, Road Transport Due Diligence (RTDD) Stefan Körzell , Mitglied des Geschäftsführenden Bundesvorstands des DGB

, Mitglied des Geschäftsführenden Bundesvorstands des DGB Andrea Kocsis, stellv. Vorsitzende, ver.di

12:30 Uhr: Mittagspause

13:15 Uhr: "Bodensee – Frankfurt – Berlin" – Zur Situation von grenzüberschreitend mobilen Beschäftigten und Arbeitsmigrant*innen in anderen Branchen. Moderierte Gesprächsrunde mit:

Benjamin Luig , Branchenkoordinator für Landwirtschaft, Faire Mobilität

, Branchenkoordinator für Landwirtschaft, Faire Mobilität Kateryna Danilova , Beraterin Faire Integration, Europäischer Verein für Wanderarbeiterfragen

, Beraterin Faire Integration, Europäischer Verein für Wanderarbeiterfragen Dragana Bubulj, Regionalleiterin Südwest, Faire Mobilität

14:00 Uhr: Beschäftigte ohne Schutz? Die Entsendung von drittstaatsangehörigen

Impuls: Federico Pancaldi, Europäische Arbeitsbehörde (ELA)

14:30 Uhr: Kaffeepause

15:00 Uhr: Für faire grenzüberschreitende Arbeit: Regelungslücken auf EU-Ebene oder nationale Durchsetzungsprobleme? Moderierte Gesprächsrunde mit:

Gaby Bischoff , MdEP

, MdEP Anja Piel , Mitglied des Geschäftsführenden Bundesvorstands des DGB

, Mitglied des Geschäftsführenden Bundesvorstands des DGB Dennis Radtke , MdEP

, MdEP Dr. Carsten Stender , Abteilungsleiter Europäische und Internationale Beschäftigungs- und Sozialpolitik, Bundesministerium für Arbeit und Soziales

, Abteilungsleiter Europäische und Internationale Beschäftigungs- und Sozialpolitik, Bundesministerium für Arbeit und Soziales N.N., Generalzolldirektion/Bundesministerium für Finanzen

16:30 Uhr: Zusammenfassung und Ausblick mit Anja Piel, Mitglied des Geschäftsführenden Bundesvorstands des DGB

