Schwarzarbeit in Privathaushalten soll eingedämmt werden durch Haushaltsschecks für Haushaltshilfen. Der DGB fordert ein weitgehendes Modell, das Familien entlastet, insbesondere Frauen, durch eine bessere Beteiligung an Erwerbsarbeit sowie Altersarmut vorbeugt und Fachkräftepotentiale aktiviert. Außerdem könnten rund 1,5 Millionen sozialversicherungspflichtige Jobs in Privathaushalten entstehen.

DGB/dolgachov/123rf.com

Zur Ankündigung des Bundesministers für Arbeit und Soziales, Hubertus Heil, durch Förderung von Haushaltshilfen mit Haushaltsschecks die Schwarzarbeit eindämmen zu wollen, sagte DGB-Vorstandsmitglied Anja Piel:

Weitgehender Vorschlag des DGB: Chance für 1,5 Millionen sozialversicherungspflichtige Jobs

„Es darf nicht sein, dass in deutschen Haushalten weiter so viel Schwarzarbeit stattfindet. Deshalb ist es gut, dass die Ampel das Thema Alltagshilfen endlich angeht. Der DGB fordert ein solches Modell schon lange. Zwar geht der DGB-Vorschlag weiter – danach sollten alle Haushalte mindestens die Hälfte der anfallenden Kosten erhalten. Mit dieser Erweiterung könnte das System seine volle Wirkung entfalten: Es entlastet Familien und insbesondere Frauen durch eine bessere Beteiligung an Erwerbsarbeit, beugt damit Altersarmut vor und aktiviert Fachkräftepotentiale. Außerdem könnten rund 1,5 Millionen sozialversicherungspflichtige Jobs in Privathaushalten entstehen."

75 Prozent der Tätigkeiten in Privathaushalten in Schwarzarbeit

"In jedem Fall macht das Arbeitsministerium jetzt den ersten Schritt. Höchste Zeit, denn in Deutschland werden 75 Prozent der Tätigkeiten in Privathaushalten in Schwarzarbeit verrichtet. Für die Beschäftigten bedeutet das: Keine Absicherung gegen Arbeitslosigkeit, keine Rentenansprüche, kein sozialer Schutz. Ziel muss sein: Gute Arbeit, sichere Löhne und vernünftige Arbeitsbedingungen zu schaffen; soziale Sicherheit statt noch mehr ‚Minijobs‘ und prekärer Beschäftigung sind die Messlatte, über die die Koalition springen muss. Außerdem muss sichergestellt werden, dass die Förderung Haushalte mit kleinen und mittleren Einkommen erreicht, die sich legal beschäftigte Haushaltshilfen ohne Zuschuss nicht leisten können.“