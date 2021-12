Personnel qualifié des pays tiers et droits des salariés

Si vous avez acquis une formation professionnelle ou d'autres qualifications dans votre pays d'origine, vous devriez vérifier si elles peuvent être reconnues en Allemagne. La reconnaissance des qualifications augmente vos chances sur le marché du travail et vous ouvre la voie à un titre de séjour en Allemagne.

7.1 Base juridique

La loi sur la détermination de l'équivalence des qualifications professionnelles donne aux personnes possédant une qualification professionnelle acquise à l'étranger le droit d'effectuer la procédure de reconnaissance en Allemagne. Ceci s'applique indépendamment de la nationalité et du titre de séjour. Les personnes résidant à l'étranger peuvent également demander l'examen de leurs qualifications.

Certaines professions sont soumises à des réglementations spécifiques en vertu de la législation de l'État.

Conseil: vous pouvez vous renseigner sur les réglementations applicables dans votre cas auprès d'un centre de conseil spécialisé, par exemple le réseau Intégration par la qualification (réseau IQ) : voir "Vor-Ort-Beratung IQ".

Dans le cadre de la procédure de reconnaissance, il est vérifié si votre qualification professionnelle étrangère est comparable à la profession de référence allemande correspondante.

La nécessité d'une reconnaissance pour exercer une profession dépend du fait que vous souhaitez travailler dans une profession réglementée ou non réglementée.

Dans les professions réglementées, vous êtes autorisé à travailler si vous avez une certaine qualification conformément à la législation. Il s'agit, par exemple, d'infirmiers/infirmières ou d'éducateurs/éducatrices. La reconnaissance est une condition préalable à l'exercice de la profession.

Dans les professions non réglementées, vous n'avez pas besoin d'une licence d'État pour exercer la profession. Aucune reconnaissance n'est requise pour exercer ces professions.

Important: dans le cas des professions non réglementées, la reconnaissance n'est pas une condition préalable à l'exercice de la profession. Cependant, il est absolument nécessaire pour l'octroi d'un titre de séjour pour l'emploi en tant que personnel qualifié dans ces professions!

Les qualifications professionnelles étrangères dans les professions non réglementées doivent donc être évaluées aux fins du séjour dans le cadre du contrôle d'équivalence. Pour les diplômes universitaires qui ne donnent pas droit à une profession réglementée, comme ceux de psychologue ou d'électronicien/électronicienne, il n'existe pas de procédure de reconnaissance comme pour les professions réglementées. Pour obtenir un titre de séjour, le personnel qualifié étranger titulaire d'un tel diplôme doit prouver que leurs diplômes étrangers sont reconnus comme comparables en Allemagne. La base de données "ANABIN" du Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen (l'Office central de l'enseignement étranger) fournit des informations à ce sujet: voir "Hochabschlüsse".

Si vous ne trouvez pas votre profession dans l’"ANABIN", veuillez contacter la Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen au secrétariat de la Ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder (conférence permanente des ministres de l'éducation et des affaires culturelles) pour une évaluation individuelle de votre certificat.

7.2 Procédure de reconnaissance

Afin d'établir l'équivalence de la qualification, vous devez soumettre une demande de reconnaissance. Vous présentez la demande au bureau compétent de l'État fédéral où vous envisagez de travailler à l'avenir. Avec la demande, vous devez soumettre votre CV, une preuve d'identité, ainsi que des certificats traduits et d'autres documents sur le contenu et la durée de la qualification et de l'expérience professionnelle.

Décision d'équivalence - aucune différence significative entre la qualification étrangère et la qualification nationale n'a été déterminée: Votre qualification répond aux exigences allemandes,

Avis de rejet - des différences trop importantes ou irréconciliables entre la qualification étrangère et la qualification nationale ont été déterminées: Votre qualification ne répond pas aux exigences allemandes,

Avis d'insuffisance/avis d'équivalence partielle: Votre qualification ne répond que partiellement aux exigences allemandes.

Dans le troisième cas, qui se présente fréquemment dans la pratique, vous avez la possibilité de compléter les connaissances manquantes par des mesures de qualification. Dans le cas des professions réglementées décrites ci-dessus, la mesure compensatoire est précisée dans l'avis d'insuffisance émis.

Une mesure compensatoire est un cours d'adaptation ou un examen par lequel les personnes souhaitant exercer une profession réglementée peuvent compenser les différences entre les connaissances du diplôme étranger et les exigences de la profession de référence allemande.

Dans le cas des professions non réglementées, la décision d'équivalence partielle délivrée contient la liste des différences substantielles qui doivent être compensées; sur cette base, une qualification d'adaptation doit être identifiée.

Conseil: Obtenez des conseils sur les mesures de qualification appropriées auprès des agences spécialisées.

Dans les professions réglementées, l'équivalence des qualifications professionnelles est établie lorsque les candidats passent avec succès la mesure compensatoire. Les critères d'admission à la profession sont ensuite examinés. Dans le cas des professions non réglementées, les candidats peuvent présenter une demande de suivi après avoir obtenu une qualification afin d'obtenir une reconnaissance complète.

Vous trouverez de plus amples informations sur la procédure de reconnaissance en Allemagne sur le site web.

7.3 Le Service Central pour la reconnaissance des diplômes professionnelles (ZSBA) (Zentrale Servicestelle Berufsanerkennung)

Le personnel professionnel qui se trouve à l'étranger peut obtenir des informations initiales sur la reconnaissance en Allemagne auprès de la ligne d'assistance téléphonique "Arbeiten und Leben in Deutschland" ( travailler et vivre en Allemagne) au +49 30 1815 111, proposée par le Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) et le Zentrale Auslands- und Fachvermittlung (ZAV) (l'Office fédéral des migrations et des réfugiés et le Bureau central de placement) de l'Agence fédérale pour l'emploi. La ligne d'assistance est disponible en allemand et en anglais du lundi au vendredi de 8 à 16 heures.

Pour des conseils plus approfondis et un soutien dans la procédure de reconnaissance, contactez le Zentrale Servicestelle Berufsanerkennung – ZSBA (Service central pour la reconnaissance des diplômes professionnelles), qui se trouve au Zentrale Auslands- und Fachvermittlung - ZAV) (Service central de placement pour les pays étrangers et les pays spécialisés) de l'Agence fédérale pour l'emploi.

Le ZSBA vous accompagne tout au long de la procédure de reconnaissance jusqu'à votre entrée en Allemagne. Il vous fournira des informations sur les possibilités qui s'offrent à vous sur le marché du travail allemand, sur les conditions de reconnaissance, mais aussi sur les titres de séjour qui peuvent être obtenus à l'issue de la procédure de reconnaissance. Le ZSBA précise quelle profession de référence correspond à votre diplôme étranger et quel office est responsable de la reconnaissance. Ils vous indiqueront comment rassembler la demande et toutes les pièces jointes nécessaires. La ZSBA vérifiera que votre demande est complète et la transmettra à l'organisme de reconnaissance.

Vous pouvez joindre le ZSBA par téléphone via la ligne d'assistance "Arbeiten und Leben in Deutschland" ou par courrier électronique.