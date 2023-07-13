Беженцы из Украины и права трудящихся

Какие права есть у беженцев из Украины, желающих работать в Германии? Здесь вы получите наиболее важную информацию, например, о временном виде на жительство, временном удостоверении на легальное пребывание в стране или страховании от несчастных случаев. Еще больше сведений содержится в нашей 35-страничной брошюре на немецком, украинском и русском языках.

Права наёмных работников для беженцев из Украины: наиболее важная информация

Временный вид на жительство в соответствии с § 24 Закона о порядке пребывания иностранных граждан

Граждане Украины, проживавшие в Украине до 24 февраля 2022 года, члены их семей, а также некоторые граждане третьих стран, кроме Украины (см. Брошюра Глава п. 2.3), которые были высланы из Украины, имеют право на так называемую временную защиту в соответствии с § 24 Закона о порядке пребывания иностранных граждан.

Если вы подаете заявление на получение временного вида на жительство в соответствии с § 24 Закона о порядке пребывания иностранных граждан в ведомство по делам иностранцев по месту жительства, вы обычно сначала получаете так называемое временное удостоверение на легальное пребывание в стране согласно § 81 абз. 3 п. 1 Закона о порядке пребывания иностранных граждан («Свидетельство о предоставлении временной защиты для беженцев из Украины согласно § 24 Закона о порядке пребывания иностранных граждан»).

Что такое временное удостоверение на легальное пребывание в стране?

Временное удостоверение на легальное пребывание в стране — это документ, выдаваемый после подачи заявления на получение временного вида на жительство, в котором подтверждается ваше право на проживание до принятия окончательного решения о выдаче временного вида на жительство. Данное временное удостоверение действительно до принятия решения.

Временное удостоверение на легальное пребывание в стране также должно содержать следующее дополнение: «Трудовая деятельность разрешена».

Это означает, что с этим временным удостоверением вам разрешено работать или заниматься индивидуальной трудовой деятельностью. Для того чтобы приступить к работе, дополнительного разрешения не требуется.

Разрешение Федерального агентства занятости на трудоустройство не требуется.

Члены семьи, имена которых указаны во временном удостоверении, также могут быть приняты на работу на этом основании.

В соответствии с § 24 Закона о порядке пребывания иностранных граждан временный вид на жительство первоначально выдается только на 2 года. С этим документом можно не только работать, но и учиться или получать профессиональное образование. Тот факт, что срок действия документа ограничен 2 годами, не имеет значения. Вам также разрешается проходить обучение или получать образование продолжительностью более 2 лет.

Важно: Вы не обязаны подавать заявление на получение временного вида на жительство согласно § 24 Закона о порядке пребывания иностранных граждан. Может оказаться, что вам больше подходит временный вид на жительство с другой целью — например, для учебы или трудовой деятельности. Перед подачей заявления обратитесь за советом в консультационный центр по месту жительства: https://www.proasyl.de/beratungsstellen-vor-ort/

Занятость, облагаемая взносами на социальное страхование

Работа, которая выполняется в соответствии с указаниями работодателя и с включением в его рабочую структуру и полный ежемесячный доход от которой составляет более 520 евро (брутто), подлежит обязательному социальному страхованию. Это означает, что взносы на социальное страхование вычитаются из полной заработной платы работников. Ваш работодатель доплачивает ту же сумму, которая вычитается из вашей заработной платы.

Что такое социальное страхование?

Социальное обеспечение включает: медицинское страхование, страхование от несчастных случаев, пенсионное страхование, страхование долгосрочного ухода и страхование по безработице. Взамен работники получают страховые выплаты, например, пособие по болезни в случае нетрудоспособности, пособие по безработице в случае безработицы, пособие после несчастных случаев на производстве и в случае профессиональных заболеваний, пенсии по старости и в случае снижения трудоспособности.

Медицинское страхование: страхование от последствий болезни и при рождении ребенка. В случае болезни расходы на лечение и потерю заработной платы, помимо прочего, покрываются медицинским страхованием.

страхование от последствий болезни и при рождении ребенка. В случае болезни расходы на лечение и потерю заработной платы, помимо прочего, покрываются медицинским страхованием. Страхование долгосрочного ухода: страхование на случай потребности в постороннем уходе. При наступлении страхового случая расходы на лечение на дому и в стационаре (частично) возмещаются.

страхование на случай потребности в постороннем уходе. При наступлении страхового случая расходы на лечение на дому и в стационаре (частично) возмещаются. Страхование от несчастных случаев: страхование от последствий несчастного случая на производстве и профессиональных заболеваний. В случае наступления страхового случая оплачиваются, в частности, расходы на медицинскую и профессиональную реабилитацию, пенсии по утрате трудоспособности вследствие травмы или пенсии по случаю потери кормильца.

страхование от последствий несчастного случая на производстве и профессиональных заболеваний. В случае наступления страхового случая оплачиваются, в частности, расходы на медицинскую и профессиональную реабилитацию, пенсии по утрате трудоспособности вследствие травмы или пенсии по случаю потери кормильца. Пенсионное страхование: страхование от последствий утраты трудоспособности и обеспечение средств к существованию в пенсионном возрасте. В случае наступления страхового случая выплачивается пенсия по старости, пенсия по инвалидности, реабилитационные выплаты и пенсия по случаю потери кормильца.

страхование от последствий утраты трудоспособности и обеспечение средств к существованию в пенсионном возрасте. В случае наступления страхового случая выплачивается пенсия по старости, пенсия по инвалидности, реабилитационные выплаты и пенсия по случаю потери кормильца. Страхование по безработице: страхование на случай безработицы. В случае наступления страхового случая выплачивается пособие по безработице и реализуются меры по содействию занятости.

Взносы на социальное страхование взимаются через вашу кассу медицинского страхования. Если вы уже являетесь членом кассы медицинского страхования, сообщите об этом своему работодателю. В принципе, как работник, вы может выбирать кассу медицинского страхования по своему усмотрению. Существует множество различных касс медицинского страхования, которые могут предлагать различные услуги. Затем работодатель регистрирует ваш трудовой договор в кассе медицинского страхования.

После первой регистрации в системе социального обеспечения вы получите карточку социального страхования с вашим номером социального страхования, именем и фамилией, которую вы должны беречь. Этот номер сохраняется за вами даже при смене работодателя. Некоторые работодатели могут отказать выплачивать вам зарплату на том основании, что вы не представили номер национального страхования. Это неправильно! Работодатель обязан зарегистрировать вас в фонде пенсионного страхования. Если он этого не делает, обратитесь в свой профсоюз или в консультационный центр.

Если у вас возникли вопросы, вы также можете обратиться непосредственно в Фонд пенсионного страхования Германии (телефон службы 0800 10004800).

Трудовой договор

Вы можете иметь действительный трудовой договор даже при отсутствии письменного трудового договора!

Обычно письменный трудовой договор подписывается до начала трудовых отношений. Однако трудовые отношения могут быть согласованы и в устной форме; тем не менее, существенные условия договора должны быть изложены в письменной форме, подписаны работодателем и переданы работнику.

Устный трудовой договор в принципе действителен. Однако работодатель в любом случае должен предоставить вам информацию о работе, например, что это за работа, сколько часов в день вы должны работать и какова ваша зарплата. Вы имеете право на письменное подтверждение («доказательство») условий вашего труда.

Совет: В любом случае, требуйте письменный трудовой договор! Получите на руки копию подписанного договора! Работодатель, не передавший вовремя трудовой договор, совершает административное правонарушение и может быть оштрафован на сумму до двух тысяч евро.

Что подразумевает трудовой договор?

В трудовом договоре должно быть указано следующее:

Имя и адрес работодателя и имя и адрес работника Начало и продолжительность работы Дата окончания или обозримая продолжительность трудовых отношений в случае срочных трудовых отношений Характер работы и описание ваших обязанностей Место работы Продолжительность испытательного срока Состав и размер оплаты труда (в основном, полная заработная плата), вознаграждение за сверхурочную работу, доплаты, надбавки, премии и специальные выплаты Срок и способ оплаты Рабочее время, перерывы и время отдыха, система посменной работы Организация сверхурочной работы Дополнительная информация для работы по запросу Отпуск Процедура увольнения, по крайней мере, требование в письменной форме и сроки уведомления, а также срок подачи иска о защите от увольнения Информация о поставщике пенсионных услуг для корпоративного пенсионного страхования Ссылки на применимые коллективные договоры или другие соглашения, применимые к трудовым отношениям Право на повышение квалификации

Работодатель обязан предоставить вам информацию по пунктам 1,7,8 и 9 не позднее первого рабочего дня, по пунктам 2,3,4,5,6,10,11 — не позднее седьмого календарного дня после начала работы, а по остальным пунктам — не позднее одного месяца после начала работы.

Часто в трудовом договоре регулируются другие моменты. Работодатель не обязан переводить трудовой договор на ваш родной язык или на английский. Исключение составляют заёмные работники: по запросу они получают трудовой договор на родном языке.

Совет: Не подписывайте никакие документы, которые вам непонятны! Если вы не понимаете трудовой договор, найдите человека, который переведет или объяснит вам его!

Оплата

Действует следующий принцип: Без оплаты работа не выполняется!

Важно: Даже в отсутствие трудовых документов и письменного трудового договора работодатель обязан выплачивать вам зарплату! Не позволяйте работодателю запугивать вас или заставлять работать без оплаты. Вы имеете право на оплату своего труда!

Информация: Термин «вознаграждение» — это официальный термин, обозначающий оплату труда работодателем. Именно поэтому в верхней части ежемесячного отчета часто указывается «расчётный лист». Вместо термина «вознаграждение» часто используются термины «заработная плата» или «оклад». В данной брошюре информация о заработной плате сообщается в общих чертах.

Зарплата обычно перечисляется на ваш счет. В вашем трудовом договоре обычно оговаривается, когда это произойдет. Если не установлено иное, применяется законодательное положение, согласно которому заработная плата должна быть выплачена в первый рабочий день следующего месяца. Существует особенность, которая касается установленного законом минимального размера оплаты труда: минимальная заработная плата выплачивается не позднее последнего банковского дня следующего месяца.

Ваш работодатель обязан выдавать вам расчетный лист каждый месяц, если только ваша зарплата не изменилась по сравнению с предыдущим расчетным листом. Эта выписка показывает, сколько вы заработали и какие суммы были удержаны в виде налогов и страховых взносов.

В принципе: Вам должны платить за каждый отработанный час. Исключение составляют случаи, когда вы еще не работаете и договорились с компанией о бесплатной пробной работе.

Совет: Записывайте свое рабочее время! Попросите у своего работодателя расчетные листы, если вы их не получаете! Своевременно проверяйте, получили ли вы полную зарплату!

Полная заработная плата (брутто) и чистая заработная плата (нетто): в чем разница?

В Германии различают заработную плату брутто и нетто: заработная плата брутто — это, как правило, зарплата, оговоренная в трудовом договоре. Размер заработной платы указывается в расчетном листе вместе с чистой зарплатой (нетто). Из полной заработной платы вычитаются различные суммы:

подоходный налог

церковный налог (если вы принадлежите к церкви, которая взимает этот налог)

отчисления на социальное страхование: пенсионное страхование, страхование по безработице, медицинское страхование, страхование долгосрочного ухода.

Чистая заработная плата (нетто) — это сумма, выплачиваемая вам после вычета всех пошлин и налогов.

Минимальная заработная плата

Вы не должны получать меньше минимальной зарплаты!

С 1 октября 2022 года для всех работников в Германии будет действовать установленный законом минимальный размер оплаты труда в размере 12,00 евро брутто в час.

Исключения касаются лиц моложе 18 лет, не прошедших профессиональное обучение, стажеров и длительно безработных в первые 6 месяцев после возобновления работы, а также некоторых видов стажировок, например, в случае получения вводной квалификации при подготовке к профессиональному обучению.

Помимо установленной законом минимальной заработной платы, в некоторых отраслях существуют общеобязательные минимальные зарплаты, которые имеют приоритет над установленной законом минимальной заработной платой. Эти показатели выше, чем установленный законом минимальный размер оплаты труда. К таким отраслям относятся, например, строительство, уборка зданий, электромонтажные работы и деятельность по уходу за больными.

Совет: Лучше всего узнать в своем профсоюзе, какая минимальная заработная плата применима к вам! Список действующих минимальных зарплат в отрасли можно найти на сайте Фонда Ханса Бёклера (Hans-Böckler-Stiftung) по адресу: https://www.boeckler.de/pdf/ta_mindestloehne.pdf

Внимание: Часто работодатель ставит оплату труда в зависимость от требований, которые вы должны выполнять. Это не всегда разрешено.

Поручите проверку вашего трудового договора профсоюзу или консультационному центру! Ваша заработная плата не должна быть ниже минимальной заработной платы, действующей на данный момент!

Пример: Если вы убираете номера в гостинице, работодатель часто определяет, сколько номеров вы должны убрать за час. Работодатель не имеет права снижать вашу заработную плату ниже минимального размера оплаты труда. Всегда записывайте свое рабочее время и сохраняйте доказательства! Работодатель должен платить не менее минимальной заработной платы за каждый час вашей работы на него, независимо от того, сколько комнат вы убрали.

Социальное пособие

С момента регистрации и подачи заявления на получение временного вида на жительство в соответствии со статьей 24 Закона о порядке пребывания иностранных граждан беженцы получают пособие для граждан в соответствии со Второй книгой Социального кодекса Германии (SGB II).

Пособие для граждан — это социальное пособие, выплачиваемое лицам, постоянно проживающим в Германии, трудоспособным и нуждающимся в помощи.

Человек считается пригодным к работе, если он способен работать не менее 3 часов в день.

не менее 3 часов в день. Человек нуждается в помощи, если он не может или не имеет возможности в достаточной степени обеспечить себе средства к существованию за счет дохода или имущества, которые должны быть приняты во внимание.

Пособие для граждан можно также получить, если человек работает, но получаемого дохода недостаточно для покрытия расходов на проживание. Это может произойти в том случае, если вы работаете по так называемому договору о мини-работе (см. Брошюра Глава 4.2.) и получаете доход не более 520,00 евро.

Пособие для граждан выплачивается центрами занятости. Лица в возрасте 65 лет и старше получают социальные пособия от ведомства социального обеспечения в соответствии с Двенадцатой книгой Социального кодекса Германии (SGB XII).

С января 2023 года пособие для граждан составляет 502 евро в месяц для одиноких взрослых.

Скачайте брошюру полностью на немецком, украинском и русском языках

Беженцы из Украины и права трудящихся (PDF, 520 kB ) Что нужно знать для успешной работы в Германии

Broschüre (auf Deutsch): Geflüchtete aus der Ukraine und Arbeitnehmerrechte (PDF, 410 kB)

Брошура (українською мовою): Біженці з України й права працівників (PDF, 532 kB)