Der gesetzliche Mindestlohn muss deutlich steigen

Warum die "Lohn-Preis-Spirale" ein Märchen ist

Das Schreckgespenst der "Lohn-Preis-Spirale" ist in aller Munde: Überzogene Lohnforderungen könnten Unternehmen angeblich zu hohen Preissteigerungen zwingen, was wiederum zu einer steigenden Inflation führe. Was ist dran an diesem Mythos?