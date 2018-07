Auch Hauptschülern und Geflüchteten eine Chance geben

Pressemeldung

Ausbildungsstart: Die wichtigsten Fragen und Antworten

Für die ersten Jugendlichen beginnt das neue Ausbildungsjahr am 1. August, für andere geht es in den nächsten Wochen los. Gerade am Anfang stellen sich viele Fragen: Was ist beim Ausbildungsvertrag zu beachten? Wer regelt, wann und wo ich arbeiten muss? Muss ich wirklich Überstunden machen? Und was ist, wenn es einfach nicht passt?