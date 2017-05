Elke Hannack, stellvertretende DGB-Vorsitzende, zu 60 Jahren Gleichberechtigungsgesetz:

„Der Weg zur Gleichberechtigung von Frauen ist lang, das Ziel längst nicht erreicht. Aber das Gleichberechtigungsgesetz war ein wichtiger Meilenstein. Als der Deutsche Bundestag es am 3. Mai 1957 verabschiedete, ging nicht nur die mehrjährige Phase zu Ende, in der die überkommenen Vorschriften über Ehe und Familie durch das Bundesverfassungsgericht „außer Kraft“ gesetzt waren, weil sie gegen den Gleichberechtigungsgrundsatz des Grundgesetzes verstießen. Das Gesetz machte auch Schluss mit der Vorherrschaft des Mannes in Ehe und Familie. Beide Partner erhielten gleiche Rechte in ehelichen Angelegenheiten und in Fragen der Kindererziehung. Das Recht des Ehemannes, das Arbeitsverhältnis seiner Frau zu kündigen, wurde abgeschafft, das eheliche Güterrecht geändert.

Trotzdem spiegelt sich bis heute das Ziel einer gleichberechtigten Teilhabe von Mann und Frau in Wirtschaft, Politik und Gesellschaft längst nicht in allen Rechtsbereichen wider. Das Teilzeit- und Befristungsrecht z.B. eröffnet zwar die Möglichkeit, die Arbeitszeit zu reduzieren. Einen Anspruch, die Arbeitszeit auch wieder aufzustocken und in Vollzeitarbeit zurückzukehren, beinhaltet es aber nicht. Das wirkt sich für Frauen, die immer noch den Großteil der gesellschaftlich notwendigen Arbeit schultern, nachteilig aus: beruflich, finanziell und bei der sozialen Sicherung – nicht zuletzt im Alter. Deshalb ist es auch kein Wunder, dass viele Männer davor zurückschrecken, ihre Arbeitszeit zu reduzieren – obwohl wir aus Umfragen wissen, dass auch sie die Arbeit in Beruf und Familie eigentlich lieber partnerschaftlicher teilen würden.

Wer sich also der Weiterentwicklung des Teilzeitrechts verweigert, macht auch deutlich, dass er es mit dem Verfassungsgrundsatz der Gleichberechtigung nicht so genau nimmt. Der DGB unterstützt jedenfalls den von Bundesarbeitsministerin Nahles vorgelegten Entwurf für ein Rückkehrrecht in Vollzeit – nicht zuletzt, um auf dem Weg zur vollständigen Gleichstellung von Männern und Frauen wieder einen Schritt weiterzukommen.“