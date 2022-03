Aktuelles: Betriebsräte und Mitbestimmung

Jutta, Necmettin, Metin und Hermann haben mindestens zwei Dinge gemeinsam: Sie setzen sich im Betriebsrat für gute Arbeit ein und sind Gewerkschaftsmitglied. In Kurz-Interviews geben sie Einblicke in Erfolge und Hindernisse bei ihrer Betriebsratsarbeit.

Der DGB hat nachgefragt: Was bringt eigentlich ein Betriebsrat? Was verbessert sich mit Betriebsrat? Sind Unternehmen mit Betriebsrat wirklich erfolgreicher? Und hat sich betriebliche Mitbestimmung auch während Corona die Interessen von Beschäftigten besonders gut schützen können? Antworten gibt es hier!

DGB

In vielen Betrieben starten am 1. März Betriebsratswahlen. In Berlin hat der Deutsche Gewerkschaftsbund aus diesem Anlass Infomaterialien am Bahnhof verteilt. Mit dabei: Vorstandsmitglied Anja Piel.