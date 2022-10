Von Abschlagszahlung bis Gaspreisdeckel: Die wichtigsten Infos

Jede zweite Wohnung in Deutschland wird mit Gas beheizt. Damit ist Gas mit Abstand der am häufigsten genutzte Energieträger zur Beheizung in Deutschland. Die massiven Anstiege bei den Gaspreisen wirken sich somit auf die Heizkosten der Hälfte der Wohnungen in Deutschland direkt aus. 2021 lag der durchschnittliche Gaspreis für Privathaushalte bei um die 7 ct/kWh. Für 2023 wird von einem durchschnittlichen Gaspreis von um die 24 ct/kWh ausgegangen. Das entspricht einer Steigerung von 240 Prozent. Vor dem Hintergrund dieser massiven Preisexplosion ist der Zwischenbericht der Expert*innen-Kommission Gas und Wärme zu verstehen.