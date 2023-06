FAQ Industriestrompreis: Warum er uns alle angeht

Mit Industriestrompreis ist ein besonderer Strompreis für Industriebetriebe gemeint. Manchmal wird dieses Konzept auch Transformationsstrompreis oder Brückenstrompreis genannt.

Momentan gibt es noch keinen einheitlichen Industriestrompreis in Deutschland. Es gibt aber eine Reihe von besonderen Regeln für den Stromeinkauf der Industrie. Im internationalen Vergleich ist der Strompreis für Industriebetriebe in Deutschland wesentlich höher als in anderen Ländern. In Deutschland zahlt die Industrie mehr als 13 Cent pro Kilowattstunde Strom, in Frankreich unter 5 Cent, in den USA oft sogar unter 4 Cent.