Sozialpartner und Bundesregierung starten Zukunftsdialog Handwerk

Auf der heute in München eröffneten Internationalen Handwerksmesse startet zugleich der neue Zukunftsdialog Handwerk. Unter Teilnahme von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck, des Präsidenten des Zentralverbands des deutschen Handwerks Jörg Dittrich und DGB-Vorstandsmitglied Stefan Körzell wird damit ein Format begonnen, das künftig vor Ort auf regionaler Ebene weitergeführt wird. Gemeinsam wollen Sozialpartner und Politik so den Rahmen stecken für einen offenen und partnerschaftlichen Austausch, um den Wandel der Handwerksbranche zusammen zukunftssicher zu gestalten. DGB-Vorstandsmitglied Stefan Körzell sagte am Mittwoch in München:

„Wir freuen uns auf die Gespräche. Gemeinsam mit dem ZDH und der Politik wollen wir dafür sorgen, dass die Transformation im Handwerk zu einem Erfolgsmodell wird. Das Thema Fachkräftesicherung spielt dabei eine elementare Rolle, wobei es auch um die Fragen geht, wie die Qualifizierung der Beschäftigten und die Tarifbindung gestärkt werden können.

Die Megathemen demografischer Wandel, Digitalisierung und Transformation zu einer klimaneutralen Gesellschaft betreffen die Branche besonders: Das Handwerk ist zentraler gestaltender Akteur. Es braucht Handwerkerinnen und Handwerker, um Solardächer und Wärmepumpen zu installieren, Ladeinfrastruktur für die Elektromobilität aufzubauen und auch Häuser energetisch zu sanieren und barrierefrei umzubauen. Handwerksbetriebe und ihre Beschäftigten stehen dabei vor ähnlichen Herausforderungen wie viele andere Bereiche der Wirtschaft auch. Fachkräfte werden händeringend gesucht. Menschen für das Handwerk zu begeistern, sie im Handwerk zu halten, beziehungsweise für das Handwerk zurückzugewinnen, ist eine zentrale Zukunftsaufgabe.“