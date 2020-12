Körzell: „Eine Erfolgsgeschichte im Handwerk“

Mit Blick auf den Tag des Ehrenamts am 5.12.2020, zu dem Menschen für ihr bürgerschaftliches Engagement durch den Bundespräsidenten mit dem Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland ausgezeichnet werden, sagte Stefan Körzell, DGB-Vorstandsmitglied:

„Beim Stichwort Ehrenamt denken die meisten zuerst an die freiwilligen Feuerwehren und das technische Hilfswerk, das ist auch gut so. Die Wenigsten denken dabei an das Handwerk als einen der wichtigsten Wirtschaftszweige in Deutschland. Dabei lebt die handwerkliche Selbstverwaltung vom Ehrenamt. In den Vollversammlungen, den Ausschüssen, bei Fragen der Berufsbildung, bei der Förderung der örtlichen Handwerker – überall wirken Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, Kolleginnen und Kollegen, mit. In 53 Handwerkskammern in der ganzen Bundesrepublik nehmen sie Einfluss auf das Wirtschaftsgeschehen und die Rahmenbedingungen des Handwerks.

Für dieses freiwillige große Engagement danke ich den Ehrenamtlichen im Handwerk am heutigen Tage ganz ausdrücklich. Für die investierte Zeit und Energie gebührt Ihnen der größte Respekt. Partizipation lebt davon, dass Menschen sich einbringen. Ein Ehrenamt, das seit fast 70 Jahren Demokratie und Mitbestimmung lebt, ist eine Erfolgsgeschichte für das Handwerk und für die dort beschäftigten Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen!“