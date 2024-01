Arbeitsmarktzahlen: Finanzierung der Qualifizierungsförderung sichern

Mit Blick auf die Arbeitsmarktzahlen sagte Anja Piel, DGB-Vorstandsmitglied, am Mittwoch in Berlin:

"Die Arbeitslosigkeit ist nach den Zahlen aus Nürnberg jahresdurchschnittlich deutlich gestiegen. Positiv ist der Trend zu mehr Qualifizierung bei Beschäftigten. Mehr Förderung bedeutet für viele Menschen bessere Aussicht, wieder in Arbeit zu kommen. Nicht alle sind dafür gleich gut aufgestellt, deshalb bleibt Förderung so wichtig. Von der Bundesagentur ausgerechnet jetzt die Rückzahlung der Zuschüsse für das Kurzarbeitergeld in der Krise 2020 und 2021 in Milliardenhöhe zu fordern, ist sicher der Not geschuldet, birgt aber hohe Risiken. Es gefährdet eben nicht nur den für kommende Krisen so wichtigen Rücklagenaufbau. Einschnitte bei der Förderung von Arbeitslosen und Beschäftigten, die sich weiterqualifizieren müssen, verschieben Probleme in die Zukunft. Die Forderung der Rückzahlung ist zudem ein unverantwortlicher Zugriff auf die Beitragskasse der Arbeitslosenversicherung."