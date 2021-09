Kristof Becker neuer DGB-Bundesjugendsekretär

Neuer DGB-Bundesjugendsekretär wird Kristof Becker. Die Vertreter*innen der DGB-Gewerkschaften wählten ihn am 15. September im Bundesjugendausschuss einstimmig. Heute bestätigte ihn der geschäftsführende DGB-Bundesvorstand. Sein neues Amt tritt Becker am 1. Oktober 2021 an.

DGB/ Andi Weiland Der neugewählte DGB-Bundesjugendsekretär Kristof Becker

Kristof Becker: „Ich freue mich sehr über das Wahlergebnis und auf meine neue Aufgabe. Die Bundestagswahl steht kurz bevor: Die Gewerkschaftsjugend erwartet, dass die kommende Bundesregierung endlich den Weg für eine umlagefinanzierte Ausbildungsplatzgarantie freimacht. Nur so lässt sich der Ausbildungsmarkt langfristig stabilisieren und alle jungen Menschen erhalten eine Perspektive. Ein weiterer wichtiger Punkt sind mehr Investitionen. Wir brauchen deutlich mehr Geld im Bildungssystem - für besser ausgestattete Schulen, Berufsschulen und Universitäten, aber auch für eine grundlegende BaföG-Reform. Die ist wichtig, damit alle jungen Menschen gute Bildungschancen haben, und zwar unabhängig vom sozialen Status der Eltern."

Kristof Becker (32) engagiert sich seit seiner Berufsausbildung bei der Heidelberger Volksbank gewerkschaftlich. Auf dem zweiten Bildungsweg studierte er Soziologie und war anschließend in verschiedenen Funktionen für ver.di und den DGB tätig, von 2017 bis 2021 als verdi-Landesjugendsekretär Berlin-Brandenburg, zuletzt als Tarifsekretär im ver.di-Landesfachbereich für Gesundheit und soziale Dienste.