Acht Argumente gegen Rentenerhöhungen – die alle falsch sind

Fakt ist: Die Rentenerhöhung in 2022 bliebe bei reaktiviertem Nachholfaktor weit hinter der maßgeblichen Lohnentwicklung zurück.

Die Rente müsste dieses Jahr, soll sie entsprechend der Löhne steigen, um rund 5 Prozent erhöht werden.

Mit dem Einsatz des Nachholfaktors sollen die Renten langsamer steigen als die Löhne. Vorläufig folgt die Rente der Lohnerhöhung des Vorjahres, bevor im Folgejahr eine Korrektur erfolgt. Maßgeblich ist für 2022 also zunächst die Lohnerhöhung 2021, die voraussichtlich bei über 3 Prozent lag. Die Korrektur sorgt dafür, dass die Renten am Ende den beitragspflichtigen Löhnen folgen, allerdings mit zwei Jahren Verzögerung, da die Daten nicht früher vorliegen. Korrigiert werden die im Vorjahr bei der Rentenerhöhung vorläufig verwendeten Werte. Bei der Rentenerhöhung in 2021 ist für die Lohnerhöhung 2020 vorläufig von einem Minus von 0,28 Prozent ausgegangen worden. Die beitragspflichtigen Löhne sind in 2020 aber um voraussichtlich rund 1,7 Prozent gestiegen. Damit war die bei der Rentenerhöhung 2021 vorläufig angenommene Lohnerhöhung rund zwei Prozentpunkte zu niedrig. Dies wird dann in 2022 korrigiert, die Rentenerhöhung fällt also um rund 2 Prozent höher aus. Zusammen mit der Lohnerhöhung in 2021 von (vorläufig) über 3 Prozent ergibt sich daher, dass die Renten um rund 5 Prozent steigen müssen, damit sie tatsächlich den Löhnen folgen. Steigen sie langsamer als fünf Prozent, bleiben sie hinter den Löhnen zurück. Dies würde sich dann auch im sinkenden Rentenniveau zeigen.