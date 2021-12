Null soziale Sicherheit bei Minijobs

Zahl der Minijobs steigt – Kritik vom DGB

Die Zahl der Menschen in sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung wächst weiter, die der Minijobs allerdings auch. Das ist besorgniserregend, denn was erst einmal reizvoll erscheint, endet für einen für einen Teil der Beschäftigten in der Armutsfalle. Die Ampel-Koalition muss endlich aufräumen und geringfügige Arbeit in sozialversicherungspflichtige Jobs umwandeln.