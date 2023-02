Freiheit für die inhaftierten Gewerkschafter*innen im Iran!

Iranischer Gewerkschafter Shapour Ehsanirad Foto: privat

Shapour Ehsanirad ist 66 Jahre alt, Rentner und Vorstandsmitglied des freien und unabhängigen Gewerkschaftsbunds des Irans. Der ehemalige Fabrikarbeiter wurde am 29. Juni 2019 von Sicherheitskräften der Revolutionsgarden festgenommen und kam nach 36 Tagen Untersuchungshaft gegen Kaution frei. Am 16. Juni 2020 wurde er erneut verhaftet und vom Teheraner Revolutionsgericht Nr. 26, ohne eigenen und frei gewählten Rechtsanwalt, zu sechs Jahren Haft und zwei Jahren Verbannung in die Provinz Sistan-Belutschestan verurteilt. Er sitzt seit seiner erneuten Festnahme im Gefängnis.