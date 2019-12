Arbeiten am Limit: Arbeitsstress bleibt auf hohem Niveau

Arbeitsbedingungen: Jetzt mitdiskutieren im Zukunftsdialog!

Dauerwachstum und Rekordbeschäftigung gehen an vielen Menschen vorbei. Paketboten und Reinigungskräfte rackern sich häufig unter schlechten Arbeitsbedingungen ab, ohne zu wissen, wie sie am Ende des Monats oder gar im Alter über die Runden kommen sollen. Wir wollen, dass jeder Mensch in Würde arbeiten kann. Wie können wir das sicherstellen?