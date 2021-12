Réfugiés et droits des employés

5.1 Contrat de travail

Même sans contrat de travail écrit, vous pouvez avoir un contrat de travail valide!

En général, un contrat de travail écrit est signé avant le début de la relation de travail. Toutefois, une relation de travail peut également être convenue oralement; au plus tard, toutefois, après un mois de travail, les termes essentiels du contrat doivent être consignés par écrit, signés par l'employeur et remis à l'employé.

Un contrat de travail oral est généralement valable. Toutefois, l'employeur doit en tout état de cause vous donner des informations sur le poste, par exemple le type de travail, le nombre d'heures par jour que vous devez travailler et votre salaire. Vous avez le droit d'obtenir une confirmation écrite ("preuve") de vos conditions de travail.

Conseil: Dans tous les cas, demandez un contrat de travail écrit! Demandez une copie du contrat signé!

Un contrat de travail doit comporter les mentions suivantes:

nom et adresse de l'employeur et votre nom et adresse

début et durée de l'emploi

type d'emploi et description de vos fonctions

lieu de travail

montant de la rémunération (généralement le salaire brut)

heures de travail

congé

délais de licenciement de la relation de travail

références aux conventions collectives ou autres accords applicables à la relation de travail.

Il existe souvent d'autres points réglementés dans un contrat de travail. L'employeur n'est pas obligé de traduire le contrat de travail dans votre langue maternelle ou en anglais.

Conseil: ne signez rien que vous ne comprenez pas! Si vous ne comprenez pas le contrat de travail, trouvez quelqu'un pour le traduire ou vous l'expliquer!

5.2 Convention collective

Une convention collective est un accord entre un employeur ou une association d'employeurs et un syndicat (partenaires sociaux). Une convention collective régit, entre autres, les conditions de travail et de rémunération d'une entreprise ou d'un secteur entier. Les conditions énoncées dans une convention collective ne s'appliquent initialement qu'aux membres du syndicat dans une entreprise ou dans une industrie. Et seulement si l'entreprise est également membre de l'organisation patronale. Certaines conventions collectives sont déclarées d'application générale par le Ministère fédéral du Travail et des Affaires sociales à la demande des parties à la convention. Ces conventions collectives s'appliquent ensuite à l'échelle fédérale ou nationale ou à tous les employés d'un secteur ou d'une industrie, qu'ils soient membres d'un syndicat ou non. Dans ces cas, la convention collective est obligatoire et s'applique comme une loi. L'employeur doit respecter les termes de la convention collective et rien de moins favorable ne peut être convenu.

Une convention collective peut également s'appliquer s'il y est fait référence dans un contrat de travail. Cela signifie que le contrat de travail indique qu'une convention collective spécifique s'applique à cette relation de travail.

Conseil: en Allemagne, les responsabilités des syndicats sont réparties selon l'industrie ou secteur. Renseignez-vous auprès du syndicat responsable de votre secteur pour savoir s'il existe une convention collective pour votre domaine de travail. Vous pouvez obtenir un aperçu des conventions collectives qui ont été déclarées d'application générale en Allemagne sur le site web du Ministère fédéral du Travail et des Affaires sociales ici: voir "Allgemeinverbindliche Tarifverträge".

5.3 Période d‘essai

L'employeur peut convenir avec vous d'une période d'essai d'une durée maximale de 6 mois au début de la relation de travail.

La période d'essai permet aux employé(e)s et aux employeurs/employeuses qui ne sont pas satisfaits de la relation de travail de se séparer plus tôt.

Pour cette raison, des délais de préavis plus courts s'appliquent pendant la période d'essai, généralement 2 semaines. Un délai de préavis différent et plus court pendant la période d'essai peut être réglementé dans une convention collective. La période d'essai doit être régulièrement rémunérée.

La période d'essai est à distinguer du "l'essai". L'essai peut être effectué avant la conclusion du contrat de travail et ne peut durer que quelques jours au maximum. Cela permet de décider si vous pouvez travailler ensemble. Les procès ne doivent pas nécessairement être rémunérés.

Attention! Si vous devez faire le même travail que les autres employés, recevez des instructions de votre supérieur et effectuez une prestation, il ne s'agit pas d'un essai, mais d'une relation de travail qui doit être rémunérée.

5.4 Durée déterminée

La durée de votre contrat de travail ne peut être déterminée que sous certaines conditions.

Si l'employeur ne veut vous employer que jusqu'à une certaine date, il conclura avec vous un contrat à durée déterminée.

Un contrat de travail à durée déterminée doit toujours être établi par écrit. Si vous n'avez qu'un contrat de travail verbal, vous êtes automatiquement employé pour une durée indéterminée.

Important: le contrat de travail à durée déterminée doit être signé par les deux parties avant que vous ne commenciez à travailler. Lorsque vous avez commencé à travailler sans contrat écrit à durée déterminée, vous êtes automatiquement employé pour une durée indéterminée.

Le contrat à durée déterminée peut être soit avec un motif (par exemple, un projet à durée déterminée, un remplacement pour cause de maladie), soit sans motif.

Si la durée du contrat de travail est déterminée sans motif, le contrat peut être conclu pour une durée maximale de 2 ans. Au cours de ces deux années, le contrat de travail peut être prolongé au maximum trois fois. Dans le cas d'une entreprise nouvellement créée, le contrat de travail peut être déterminé à un maximum de 4 ans. Un contrat à durée déterminée sans motif n'est pas autorisé si une relation de travail a déjà existé avec le même employeur.

Conseil: Si votre employeur signe un contrat à durée déterminée sans motif après 2 ans, vous pouvez vous y opposer. Après l'expiration de ce contrat, vous pouvez alors déposer plainte contre la durée déterminée auprès du tribunal du travail. Vous devez déposer plainte auprès du tribunal du travail au plus tard dans les trois semaines qui suivent la fin convenue du contrat de travail à durée déterminée.

Si vous avez des questions sur votre contrat à durée déterminée, contactez votre syndicat.

5.5 Rémunération

Le principe est le suivant: pas de travail sans rémunération!

Important: même sans documents de travail et sans contrat de travail écrit, l'employeur est tenu de vous verser votre rémunération! Ne laissez pas votre employeur vous intimider ou vous obliger à travailler sans rémunération. Vous avez le droit d'être payé pour votre travail!

Info: Le terme rémunération est le terme officiel désignant la manière dont votre employeur vous paie pour votre travail. C'est pour cela que sur votre relevé mensuel, il est souvent indiqué calcul de la rémunération. Les termes salaire ou traitement sont également souvent utilisés à la place de rémunération. Ce livret fait généralement référence aux rémunérations.

Les rémunérations sont généralement versées sur votre compte bancaire. Votre contrat de travail indique généralement à quel moment cela se produit. Si rien n'est réglementé, la réglementation légale s'applique, selon laquelle la rémunération doit être payée le premier jour ouvrable du mois suivant. Une règle particulière s'applique à la rémunération minimum légale: la rémunération minimum doit être payée au plus tard le dernier jour ouvrable bancaire du mois suivant.

Votre employeur doit vous remettre une fiche de rémunération chaque mois, sauf si votre rémunération n'a pas changé depuis la dernière fiche de rémunération. Cette fiche de rémunération indique combien vous avez gagné et quels montants ont été déduits au titre des impôts et des cotisations d'assurance.

En règle générale, vous devez être payé pour chaque heure de travail. L'exception concerne les personnes qui ne sont pas encore employées et qui acceptent de travailler gratuitement à l'essai dans une entreprise.

Conseil: notez vos heures de travail! Demandez vos fiches de rémunération à votre employeur si vous ne les recevez pas automatiquement ! Vérifiez en temps utile si vous avez reçu votre rémunération complète!

5.5.1 Info: Rémunération brute / nette

En Allemagne, une distinction est faite entre la rémunération brute et la rémunération nette: La rémunération brute est généralement la rémunération convenue dans le contrat de travail. La rémunération brute et la rémunération nette sont indiquées sur la fiche de rémunération. Différents montants sont déduits de la rémunération brute:

Impôts sur le revenu

Impôt ecclésiastique (si vous appartenez à une église qui prélève cet impôt).

Cotisations de sécurité sociale: Assurance vieillesse, assurance chômage, assurance maladie, assurance dépendance.

La rémunération nette est la rémunération qui est versée à la fin après déduction de tous les impôts et taxes.

5.5.2 Rémunération minimale

Vous ne devez pas recevoir moins que la rémunération minimale!

En Allemagne, une rémunération minimale légale, actuellement de 9,50 euros brut par heure, s'applique à tous les employé(e)s. À partir du 1er juillet 2021, la rémunération minimale sera de 9,60 euros par heure.

Des exceptions s'appliquent aux personnes âgées de moins de 18 ans et n'ayant pas achevé de formation professionnelle, aux stagiaires et aux chômeurs de longue durée au cours des six premiers mois suivant la reprise du travail et à certains types de stages, par exemple les qualifications d'introduction à la formation professionnelle.

Outre la rémunération minimale légale, il existe, dans certains secteurs, des rémunérations minimales convenues collectivement qui ont été déclarées généralement obligatoires et qui priment généralement sur la rémunération minimale légale. Ceux-ci sont plus élevés que la rémunération minimale légale. Ces secteurs comprennent, par exemple, l'industrie du bâtiment, le nettoyage des bâtiments, l'électricité et les soins.

Conseil: il est préférable de demander à un syndicat quelle est la rémunération minimale qui s'applique à vous! Vous trouverez une liste des rémunérations minimales actuelles dans l'industrie sur le site web de la Fondation Hans Böckler à l'adresse suivante voir "Mindestlöhne in Deutschland".

Attention: souvent, l'employeur fait dépendre la rémunération des exigences que vous devez remplir. Cela n'est pas toujours autorisé.

Faites vérifier votre contrat de travail par votre syndicat ou un centre de conseil! Votre rémunération ne doit pas être inférieure à la rémunération minimale respectivement applicable!

Exemple: Si vous nettoyez des chambres dans un hôtel, par exemple, l'employeur détermine souvent le nombre de chambres que vous devez nettoyer en une heure. L'employeur ne peut pas réduire votre rémunération en dessous de la rémunération minimale. En cas de problème, notez vos heures travaillées et conservez les preuves! L'employeur doit vous payer pour chaque heure que vous avez travaillée pour lui, quel que soit le nombre de pièces que vous avez nettoyées.

5.6 Si l'employeur ne paie pas

Vous pouvez vous défendre si vous ne recevez pas votre rémunération!

Vous avez toujours droit à votre rémunération, même si vous avez été licencié ou si vous n'avez pas de contrat de travail écrit. Vous devez réclamer vous-même les rémunérations qui n'ont pas été payées (de préférence avec l'aide d'un avocat/e ou d'un syndicat) et, en cas de doute, intenter un procès pour les obtenir. Ni la police ni les autres institutions publiques ne sont responsables de cette situation. Tout d'abord, exigez par écrit de votre employeur les rémunérations impayées. Cela peut vous épargner de devoir aller au tribunal.

Pour ce faire, écrivez une lettre à votre employeur qui doit contenir les points suivants:

Une liste indiquant combien d'heures vous avez travaillé pour lui, quand, où et comme quoi. Le montant exact de la rémunération que votre employeur vous doit. Fixez un délai de paiement de 2 semaines. Indiquez les coordonnées du compte bancaire sur lequel la rémunération manquante doit être transférée.

Important: vous devez signer la lettre et l'envoyer à l'employeur par la poste, de préférence par "Einschreiben Einwurf" (recommandé). Une personne de confiance peut également remettre la lettre à l'employeur en votre nom. Une demande verbale de paiement n'est pas suffisante. Conservez une copie de la lettre et un reçu postal afin de pouvoir prouver que vous avez envoyé la lettre. Après avoir reçu la lettre, l'employeur dispose de deux semaines pour verser les rémunérations manquantes. S'il ne se conforme pas à vos exigences dans le délai que vous lui avez accordé, vous pouvez engager une action en justice.

N'oubliez pas que des délais de forclusion peuvent avoir été convenus dans votre contrat de travail ou votre convention collective. Celles-ci stipulent que vous devez réclamer vos droits à l'employeur dans un certain délai. Si vous ne le faites pas à temps, votre demande expirera. Ces délais de forclusion s'appliquent à toutes les exigences découlant de la relation de travail, et pas seulement à la rémunération (par exemple, également au certificat de travail).

Attention: Ces délais peuvent être très courts! Il peut y avoir un deuxième délai après lequel vous devez intenter une action en justice pour la rémunération devant le tribunal du travail. Assurez-vous d'obtenir des conseils à ce sujet afin de ne pas perdre de droits.

Là encore, une particularité s'applique à la rémunération minimale légale: celle-ci peut être réclamée rétroactivement pendant 3 ans, sans tenir compte des délais de forclusion existants.

Conseil: si vous êtes membre d'un syndicat, vous pouvez obtenir l'aide d'un(e) avocat(e)s syndical(e) en cas de litige avec votre employeur. Il est préférable de contacter votre syndicat ou un centre de conseil dès que vous constatez que votre employeur ne vous paie pas.

Important: notez chaque jour dans un carnet vos heures de travail et de pause, votre lieu de travail et les tâches accomplies. Notez le nom et l'adresse de l'employeur, de l'entreprise pour laquelle vous travaillez ou du client, ainsi que les noms des collègues qui peuvent témoigner du travail que vous avez effectué. Plus vous aurez d'informations et de preuves, plus vous aurez de chances d'être payé par l'employeur.

Dans de nombreux secteurs, comme la construction ou l'alimentation, vous travaillez pour un employeur qui, à son tour, a un contrat avec un autre client. Rassemblez les informations et les reçus concernant le client de votre employeur, car vous pourriez également être en mesure de réclamer votre rémunération au client de votre employeur.

Attention: n'attendez pas trop longtemps! Il existe des délais qui déterminent combien de temps vous pouvez réclamer votre salaire à votre employeur ou au tribunal. Si les délais expirent, vous aurez peu de chances de recevoir votre rémunération.

5.7 Temps de travail

La durée d'une journée de travail est réglementée par la loi!

En Allemagne, le nombre maximum d'heures que vous pouvez travailler par jour et par semaine est réglementé par la loi. Votre temps de travail ne peut dépasser 8 heures par jour ouvrable. La durée du travail ne peut être portée à un maximum de 10 heures que si, en moyenne sur 24 semaines ou 6 mois, la durée du travail ne dépasse pas 8 heures par jour. Toutefois, il peut y avoir des exceptions pour certaines professions ou industries.

Important: dans le secteur du bâtiment, il existe une convention collective généralement contraignante qui réglemente des heures de travail différentes pour l'hiver et l'été. Pendant les mois de décembre à mars, le temps de travail est de 38 heures par semaine. Pendant les mois d'avril à novembre, le temps de travail est de 41 heures par semaine. Des règles différentes en matière de temps de travail s'appliquent également dans l'agriculture. Renseignez-vous auprès de votre syndicat pour connaître les règles relatives au temps de travail en vigueur dans votre secteur.

En principe, chaque heure pendant laquelle vous êtes à la disposition de l'employeur compte comme temps de travail.

Les heures supplémentaires doivent être ordonnées par l'employeur et généralement payées. Vous devez respecter les pauses: Au moins 30 minutes si vous travaillez plus de 6 heures et 45 minutes si vous travaillez plus de 9 heures. Vous avez droit à ces pauses!

Conseil: notez chaque jour vos heures de travail et vos pauses et faites signer le document par votre supérieur(e) ou une autre personne qui peut être témoin de votre travail!

Dans les cas où l'employeur/l’employeuse souhaite vous utiliser selon la charge de travail, il/elle peut conclure avec vous un accord sur le travail sur appel. Un certain nombre d'heures par jour et par semaine doit être stipulé dans le contrat. S'il n'est pas écrit dans votre contrat de travail combien d'heures vous devez travailler, 20 heures par semaine et 3 heures par jour sont théoriquement convenues. Vous devez être payé même s'il n'y a pas de travail pour vous. Le travail doit être annoncé au moins quatre jours à l’avance. Si ce délai n'est pas respecté, vous n'êtes pas obligé d'accepter le travail. Vous conservez votre droit à la rémunération pour le temps de travail convenu ou fictif.

5.8 Assurance maladie

Vous êtes couvert par une assurance maladie par le biais de votre travail!

Si vous prenez un emploi, vous êtes obligatoirement assuré dans le cadre de l'assurance maladie obligatoire. Cela ne s'applique pas aux mini-jobs. En Allemagne, l'assurance maladie couvre les coûts des traitements médicaux. Vous recevez la carte d'assurance maladie de votre compagnie d'assurance maladie. Vous devez présenter votre carte d'assurance maladie lorsque vous vous rendez chez un médecin.

5.9 Arrêt-maladie

Si vous êtes malade, vous devez continuer à être payé!

Si vous avez travaillé pour un employeur pendant plus de 4 semaines, vous recevrez votre rémunération intégrale pendant 6 semaines au maximum en cas de maladie. En principe, votre employeur doit vous verser exactement la rémunération que vous auriez gagnée si vous n'aviez pas été malade (suppléments compris). Si vous tombez malade pendant les quatre premières semaines de votre emploi, vous recevrez une indemnité de remplacement de la part de l'assurance maladie "Krankengeld" (indemnités de maladie).

En outre, si vous êtes malade pendant plus de 6 semaines d'affilée, vous ne recevrez pas de rémunération de votre employeur, mais des indemnités de maladie versée par l'assurance maladie. Pour ce faire, vous devez présenter à votre employeur et à l'assurance maladie un "Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung" (certificat d'incapacité de travail) (également appelé "Krankschreibung" (arrêt de travail) ou "gelber Schein" (feuillet jaune)), que votre médecin vous délivrera.

Important: vous devez informer immédiatement l'employeur de votre incapacité de travail et de sa durée prévue. Si vous êtes malade pendant plus de 3 jours et que vous ne pouvez pas travailler, le "Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung" (certificat médical d'incapacité de travail) doit être présenté à l'employeur au plus tard le jour ouvrable suivant les 3 premiers jours d'incapacité de travail. Toutefois, l'employeur peut exiger la présentation du "certificat d'incapacité de travail" plus tôt, même dès le 1er jour de la maladie, sans en donner les raisons.

Conseil: vérifiez votre contrat de travail pour voir ce qu'il dit sur la façon dont vous devez signaler votre maladie! En cas de doute, demandez à votre employeur.

5.10 Accident du travail et assurance accidents

Un accident du travail doit être déclaré!

Chaque employé(e) est assuré(e) contre les accidents qui se produisent sur le chemin du travail ou pendant le travail par la dite Berufsgenossenschaft (association professionnelle) ou la Unfallkasse (assurance accidents). Votre employeur doit vous inscrire auprès de la Berufsgenossenschaft lorsque vous commencez à travailler. La Berufsgenossenschaft vous verse une indemnité compensatoire de rémunération ("Verletztengeld") si vous ne pouvez pas travailler pendant plus de 6 semaines en raison d'un accident du travail. Pendant les 6 premières semaines, votre employeur doit continuer à vous verser votre rémunération, sauf si votre relation de travail n'a pas encore duré 4 semaines. Dans ce cas, vous recevrez également le Verletztengeld.

Conseil: si vous avez un accident du travail, vous devez dire au médecin que l'accident s'est produit au travail. Il est important que cela soit enregistré.

Remarque: si votre employeur vous conseille de dire que ce n'était pas un accident du travail, il ne vous a probablement pas assuré. Allez dans votre syndicat ou dans un centre de conseil et demandez conseil. Si vous ne parlez pas suffisamment l'allemand, demandez à l'hôpital que quelqu'un traduise pour vous.

L'assurance accident légale ne couvre qu'une partie des conséquences d'un accident. C'est pourquoi vous pouvez envisager de souscrire une assurance accident complémentaire privée. En général, l'assurance accidents privée couvre également les coûts élevés des thérapies supplémentaires ou spéciales (services de réadaptation, opérations cosmétiques) et vous aide à percevoir l'indemnité d'invalidité convenue, notamment en cas de conséquences graves d'un accident.

Les prestations de l'assurance accidents privée sont accordées indépendamment des prestations de l'assurance accidents légale, il n'y a pas de compensation mutuelle.

5.11 Congé

Vous avez droit à au moins 4 semaines de congés payés par an!

En Allemagne, un congé annuel minimum de 24 jours ouvrables s'applique pour une semaine de travail de 6 jours et de 20 jours ouvrables par an pour une semaine de travail de 5 jours. Votre employeur doit vous accorder ce congé! Cela vaut également si vous avez un "mini-job". Un congé plus long peut également être convenu dans le contrat de travail, mais pas un congé plus court. Les conventions collectives prévoient souvent des droits à congés plus élevés.

Conseil: voici comment calculer le nombre minimum de jours de congé auxquels vous avez droit selon la loi si vous travaillez à temps partiel.

Nombre de vos jours de travail moyens par semaine multiplié par 24 (droit aux vacances pour 6 jours de travail) divisé par 6.

Important: si vous travaillez 5 jours par semaine, vous avez droit à au moins 20 jours de congé, même si vous ne travaillez que 10 heures par semaine au total. Toutefois, si vous travaillez les 10 heures 2 jours par semaine, vous avez droit à au moins 8 jours de vacances par an: 2 (jours ouvrables) fois 20 (droit aux vacances en jours ouvrables) divisé par 5 (= jours ouvrables habituels, du lundi au vendredi).

Vous devez demander votre congé à votre employeur, qui peut l'approuver ou le refuser. Faites-le par écrit et gardez-en une copie. Le congé expire à la fin de l'année civile s'il n'est pas pris. Si le congé n'a pas pu être pris dans l'année en cours pour des raisons professionnelles ou personnelles urgentes, vous devez l'utiliser au plus tard le 31 mars de l'année suivante. En règle générale, le droit au congé annuel payé n'expire à la fin de l'année civile que si l'employeur a informé l'employé(e) qu'il/elle devait prendre son congé avant la fin de l'année. Si l'employé(e) ne le fait toujours pas, le congé ne peut plus être pris rétroactivement.

Important: Vous avez droit à un congé complet si vous quittez la relation de travail au cours du deuxième semestre de l'année et si vous avez été employé pendant au moins 6 mois! Si la relation de travail prend fin et que vous n'avez pas encore pris tous vos congés, l'employeur doit payer les jours de congé restants.

Note: Il y a également des délais pour réclamer cet argent! Ces délais sont souvent très courts, contactez rapidement votre syndicat ou un centre de conseil si votre employeur ne veut pas payer les congés.

5.12 Licenciement

Les délais doivent être respectés lors de la notification du licenciement!

En règle générale, la relation de travail ne peut pas prendre fin immédiatement. Le délai de préavis habituel est de 4 semaines jusqu'au 15 du mois ou jusqu'à la fin du mois. Si la relation de travail existe depuis plus de 2 ans, le délai de préavis est prolongé pour l'employeur. Pendant la période d'essai, cette période est généralement plus courte. Le délai de préavis pour mettre fin à votre emploi est souvent indiqué dans votre contrat de travail ou dans la convention collective qui vous est applicable.

Tant l'employeur que l'employé(e) ne peuvent mettre fin au contrat de travail sans préavis que s'il existe une raison importante de le faire. Ce motif doit être si grave que la poursuite de la relation de travail jusqu'à la fin du délai de préavis normal ne serait en aucun cas raisonnable. En cas de doute, ce motif doit être examiné par le tribunal.

Important: la notification du licenciement doit être faite par écrit. Un licenciement verbal, une copie ou un licenciement par e-mail, SMS ou fax ne sont pas valables!

Si vous êtes employé depuis plus de 6 mois et que l'entreprise compte plus de 10 employés, la loi sur la protection contre le licenciement s'applique. Ensuite, la relation de travail ne peut être résiliée que pour des raisons opérationnelles, comportementales ou personnelles.

Les raisons opérationnelles existent si l'entreprise ne peut plus vous employer en raison de la situation économique, par exemple parce qu'elle a perdu des commandes importantes.

Il y a motif personnel lorsque l'employé ne sera pas en mesure de remplir ses obligations contractuelles à l'avenir en raison de ses caractéristiques personnelles, par exemple une maladie permanente sans pronostic positif.

Les raisons comportementales existent si le comportement de l'employé donne lieu à une plainte, par exemple un vol dans l'entreprise ou des absences répétées non excusées (après un avertissement).

L'employeur n'est pas tenu d'indiquer les motifs de la cessation de la relation de travail dans le préavis de licenciement.

Les femmes enceintes et les personnes handicapées bénéficient d'une protection spéciale contre le licenciement!

Les femmes ne peuvent être licenciées pendant la grossesse et jusqu'à la fin du 4ème mois après l'accouchement. Toutefois, l'employeur doit avoir connaissance de la grossesse ou en être informé au plus tard dans les 14 jours suivant la réception de l'avis de licenciement.

Les employés gravement handicapés, c'est-à-dire les employés dont le degré d'invalidité est d'au moins 50, bénéficient également d'une protection spéciale contre l à partir du 7e mois de la relation de travail. Cela signifie que l'employeur ne peut mettre fin à l'emploi que si le bureau d'intégration compétent a approuvé le licenciement.

Si vous recevez un licenciement et que vous n'êtes pas d'accord avec celui-ci, vous pouvez vous défendre contre lui. Même si vous avez reçu un avis verbal de licenciement, ou si on vous a seulement dit de ne pas venir au travail, vous devez faire quelque chose. Un licenciement qui ne vous est communiqué que verbalement n'est pas valable. Cependant, continuez à offrir votre travail! Faites-le en personne au début habituel de votre journée de travail. Si l'employeur vous renvoie chez vous en réponse, obtenez une confirmation écrite que l'employeur vous dispense du travail "avec rémunération" (cela signifie qu'il confirme qu'il continuera à vous verser votre rémunération) sans vous demander de vous présenter au travail. Vous pouvez demander à un tribunal de déterminer si le licenciement est valide ou non.

Important: si vous voulez vous défendre contre un licenciement, vous devez introduire une action de protection contre le licenciement devant le tribunal du travail dans un délai de 3 semaines. Si vous laissez ce délai expirer, le licenciement est effectif, que son contenu soit correct ou non.

Le délai de 3 semaines commence à la réception de l'avis de licenciement, c'est-à-dire le jour où il est remis au bureau ou le jour où il est posté dans votre boîte aux lettres.

Le délai est assez simple à calculer: L'expiration est le même jour de la semaine, dans trois semaines, que celui où vous avez reçu l'avis. Donc: remise de l'avis au travail le vendredi = expiration le vendredi dans trois semaines. Si le délai de 3 semaines se termine un samedi, un dimanche ou un jour férié, le délai expire le jour ouvrable suivant le dimanche.

Conseil: demandez conseil à votre syndicat ou à un centre de conseil le plus rapidement possible si vous avez reçu de votre employeur un licenciement que vous ne voulez pas accepter. Vous pouvez également engager vous-même une action en justice. Chaque tribunal du travail dispose d'un bureau des requêtes juridiques. Votre plainte y sera traitée gratuitement. Si vous ne parlez pas suffisamment l'allemand, vous devez vous faire accompagner d'une personne qui traduira. Vous pouvez également vous adresser à un(e) avocat(e). Si vous avez un faible niveau de revenus, vous avez la possibilité de demander aide juridique. Cela signifie que le tribunal paiera les frais de l'avocat(e). Vous pouvez obtenir des informations à ce sujet dans un centre de conseil. Par exemple ici ou là.

Important: après avoir reçu un avis de licenciement, vous devez immédiatement vous présenter à l'agence pour l'emploi. Sinon, il peut arriver que vos allocations de chômage I soient réduites.

5.13 Accord de résiliation

Un accord de résiliation peut présenter des inconvénients majeurs pour vous!

Il n'est pas rare que les employeurs vous demandent de signer un "accord de résiliation", dans lequel vous acceptez que votre relation de travail prenne fin à un moment donné. C'est différent de donner un avis de licenciement. Soyez prudent avec ces contrats: Vous risquez de voir vos allocations chômage réduites si vous acceptez. Parfois, il est également indiqué que vous renoncez aux revendications de rémunération.