Arbeitszeiterfassung nach dem EuGH-Urteil: Wie muss sie aussehen?

DGB-Eckpunkte: Auswirkungen der EuGH-Entscheidung zur Arbeitszeiterfassung vom 14. Mai 2019 (Rs. C-55/18) auf das deutsche Arbeitszeitrecht (PDF, 394 kB )

Der Europäische Gerichtshof hat am 14. Mai 2019 entschieden, dass die EU-Arbeitszeitrichtlinie, in ihrer Auslegung im Lichte des Art. 31 Abs. 2 GRCh, der Regelung eines Mitgliedstaats entgegensteht, „die Arbeitgeber nicht verpflichtet, ein System einzurichten, mit dem die von einem jeden Arbeitnehmer geleistete tägliche Arbeitszeit gemessen werden kann.“ Ohne ein System zur Messung der täglichen Arbeitszeit eines jeden Beschäftigten könne weder die Zahl der tatsächlich geleisteten Arbeitsstunden und ihre zeitliche Verteilung noch die Zahl der Überstunden objektiv und verlässlich ermittelt werden, so dass es für Arbeitnehmer*innen äußerst schwierig oder gar praktisch unmöglich ist, ihre Rechte durchzusetzen – so der EuGH. Die Verpflichtung zur Einrichtung von Systemen der Arbeitszeiterfassung sei daher zur Verwirklichung der praktischen Wirksamkeit der Rechte der Beschäftigten auf Begrenzung der Höchstarbeitszeit, auf tägliche und wöchentliche Ruhezeiten aus der Grundrechtecharta und der EU-Arbeitszeitrichtlinie erforderlich. Ein unionsrechtskonformer Vollzug der EuGH-Entscheidung, der verbindlich EU-Recht auslegt, ist in Deutschland an bestimmte Anforderungen geknüpft. Das vorliegende Papier zeichnet diese Anforderungen auf.