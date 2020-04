Was bedeutet Solidarität für Dich? Dein Statement zum 1. Mai 2020

VIDEO

Schick uns Dein Statement zum Tag der Arbeit am 1. Mai und sag uns:

"Was bedeutet Solidarität für Dich?"

Am 1. Mai 2020, dem Tag der Arbeit, wird es keine Kundgebungen auf Straßen und Plätzen geben - denn in Corona-Zeiten heißt Solidarität: Abstand halten.

Deshalb holen wir den Tag der Arbeit in diesem Jahr ins Netz. Mit einer Live-Sendung. Und vielen Solidaritäts-Statements in den sozialen Netzwerken - bereits vor dem 1. Mai.

Wir wollen von Euch wissen: "Was bedeutet Solidarität für Dich?"

Solidarität mit den Beschäftigten, die in der Corona-Krise für uns alle da sind? Solidarität mit Nachbarinnen und Nachbarn? Solidarität in der Partnerschaft, wenn ihr Euch alle Aufgaben in Haushalt und Familie partnerschaftlich teilt? Solidarität mit Geflüchteten? Solidarität mit Menschen in Not? Oder einfach Solidarität, indem ihr Euch einen Netflix-Zugang teilt?

Sagt es uns. Schickt uns Euer Statement als Text, als Foto oder als Video.

Wie?

Postet Euren Kommentar, ein Foto von Euch, Euer selbst aufgenommenes Video in den sozialen Netzwerken mit dem Hashtag: #SolidarischNichtAlleine

Oder schickt uns Fotos oder Videos per Mail an: solidarisch@dgb.de*

Sollte ein Video zu groß für den Versand per E-Mail sein, könnt ihr es uns auch mit kostenlosen Diensten wie WeTransfer an solidarisch@dgb.de senden*.

an solidarisch@dgb.de senden*. Euer Statement könnt ihr auch auf ein Schild schreiben, dass ihr hier herunterladen und euch selbst ausdrucken könnt.

DGB

Wir sind gespannt auf eure Beiträge!

*Der Deutsche Gewerkschaftsbund wird Beiträge, die uns im Rahmen dieser Aktion an solidarisch@dgb.de zugesendet werden, sichten. Sollten wir einen der Beiträge in unseren sozialen Netzwerken, auf unserer Webseite oder in unserer Live-Sendung am 1. Mai 2020 veröffentlichen, werden wir vorab Euer Einverständnis einholen. Wir werden die uns zugesendeten Daten ausschließlich im Rahmen dieser Aktion speichern und verwenden. Gespeicherte Daten werden wir löschen, sobald wir sie nicht mehr für die Vor- und/oder Nachbereitung der Aktion zum 1. Mai 2020 benötigen - spätestens am 31. Mai 2020.