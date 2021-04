Mitsingen beim virtuellen Chor zum 1. Mai 2021

Für unseren Livestream zum 1. Mai 2021 brauchen wir eure Stimmen. Genauer gesagt: eure Gesangsstimmen. Macht mit bei unserem virtuellen Chor, singt mit uns Bella Ciao, schickt euer Video ein – und zeigt gemeinsam mit uns: Solidarität ist Zukunft.

DGB

Es war eines der Highlights unseres digitalen 1.-Mai-Livestreams im vergangenen Jahr: Unser virtueller Mai-Chor, bei dem uns Menschen aus ganz Deutschland ihre Gesangsvideos geschickt haben, die dann im Livestream zum großen gemeinsamen Chor wurden – damals mit dem Song "You'll never walk alone" (hier noch einmal ansehen).

In diesem Jahr singen wir mit euch: "Bella Ciao"

Auch in diesem Jahr wollen wir eure Mitsing-Videos für unseren 1.-Mai-Livestream zu einem großen virtuellen Chor zusammenstellen. Diesmal mit dem Song "Bella Ciao", den wir speziell für den Tag der Arbeit 2021 und passend zu unserem Mai-Motto "Solidarität ist Zukunft" etwas ergänzt und umgetextet haben.

Und so funktioniert's

Erstens:

Ladet euch den Songtext für unsere Version von "Bella Ciao" hier als PDF herunter und druckt sie aus.

Zweitens:

Ladet euch das folgende Karaoke-Video hier herunter.

Drittens:

Lasst das Video auf einem PC, Laptop oder auf einem anderen Gerät laufen, während ihr euch selbst mit einem Smartphone beim Mitsingen aufnehmt.

Viertens:

Sendet uns euer Gesangsvideo an solidarisch@dgb.de – da die Video-Datei vermutlich etwas größer ist, sendet ihr sie am besten über eine Plattform wie WeTransfer (https://wetransfer.com/, funktioniert auch ohne Anmeldung) an solidarisch@dgb.de.

Einsendeschluss ist der 18. April 2021. Wir freuen uns auf eure Videos und unseren virtuellen Mai-Chor 2021.

Ein kleiner Vorgeschmack

Wenn ihr euch unsere Version von Bella Ciao schon einmal mit Gesangstext anhören wollt, könnt ihr euch das folgende Video ansehen.