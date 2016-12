Das Bündnis „Für einen gerechten Welthandel: CETA & TTIP stoppen!“ ruft für den 17. September in sieben Großstädten zu Demonstrationen auf. Im Herbst wollen die Verhandlungspartner beide Freihandelsabkommen vorantreiben. Wir zeigen die bisherigen Wegmarken.

DGB

Das Bündnis „Für einen gerechten Welthandel: CETA & TTIP stoppen!“ ruft für den 17. September in sieben Großstädten zu Demonstrationen auf. Die Initiatoren wollen vor den Entscheidungen über die Handelsabkommen TTIP (EU und USA) und CETA (EU und Kanada) den Druck auf die Verhandlungspartner nochmals erhöhen. Am 22. und 23. September kommen die EU-HandelsministerInnen in Bratislava zusammen, um den Weg für eine Unterzeichnung von CETA im Oktober zu ebnen. Bis Ende des Jahres sollen die wesentlichen Eckpunkte für das TTIP-Abkommen stehen. Der DGB gehört zum Trägerkreis des Bündnisses. Demonstriert wird in Berlin, Frankfurt/Main, Hamburg, Köln, Leipzig, München und Stuttgart. Am 19. September wird sich zudem ein SPD-Parteikonvent mit CETA befassen.

