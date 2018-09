"Bildungsreformen nicht weiter auf die lange Bank schieben"

Pressemeldung

Koalitionsvereinbarung: Gewerkschaften sehen „Stärken und Schwächen“

Nach einer ersten Bewertung sehen der DGB und seine Gewerkschaften in der Koalitionsvereinbarung „Stärken und Schwächen“. Positiv seien die Beschlüsse zu mehr Investitionen in Bildung, in den Wohnungsbau und in nachhaltigen Verkehr und Mobilität. Das Rückkehrrecht von Teilzeit in Vollzeit sei überfällig gewesen, sagte der DGB-Vorsitzende Reiner Hoffmann.