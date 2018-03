Gewerkschaftsvorsitzende: Wer spricht wo am 1. Mai 2018?

Der DGB-Vorsitzende Reiner Hoffmann spricht als Mairedner auf der zentralen DGB-Kundgebung zum 1. Mai 2018 in Nürnberg, DGB-Vize Elke Hannack auf der Mai-Kundgebung in Essen, die DGB-Vorstandsmitglieder Annelie Buntenbach und Stefan Körzell in Münster und Gelsenkirchen. Hier gibt's die Kundgebungen mit allen Gewerkschaftsvorsitzenden auf einen Blick.

Der DGB-Vorsitzende Reiner Hoffmann (2.v.l.), hier als Mairedner auf der Bühne der Berliner Maikundgebung 2015 am Brandenburger Tor DGB/Simone M. Neumann

Abkürzungen: DGB = Deutscher Gewerkschaftsbund, IG BAU = Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt, IG BCE = Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie, EVG = Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft, GEW = Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, NGG = Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten, GdP = Gewerkschaft der Polizei, ver.di = Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft Redner/in Gewerkschaft Kundgebungsort Reiner Hoffmann DGB-Vorsitzender Nürnberg Elke Hannack stellvertretende DGB-Vorsitzende Essen Annelie Buntenbach DGB-Vorstandsmitglied Münster Stefan Körzell DGB-Vorstandsmitglied Gelsenkirchen Robert Feiger Vorsitzender der IG BAU Stuttgart Alexander Kirchner Vorsitzender der EVG Bielefeld Marlis Tepe Vorsitzende der GEW Hannover Jörg Hofmann Erster Vorsitzender der IG Metall Kassel Christiane Benner Zweite Vorsitzende der IG Metall Köln Michaela Rosenberger Vorsitzende der NGG Frankfurt/M. Frank Bsirske Vorsitzender ver.di Braunschweig

Außerdem sind als Rednerinnen und Redner auf Maikundgebungen des DGB aktiv: die Geschäftsführenden Vorstandsmitglieder der IG Metall Jürgen Kerner (München), Wolfgang Lemb (Zwickau), Ralf Kutzner (Cuxhaven), Irene Schulz (Berlin), Hans-Jürgen Urban (Hamburg), das GEW-Vorstandsmitglied Daniel Merbitz (Erlangen) sowie der stellvertretende NGG-Vorsitzende Guido Zeitler (Kaiserslautern).