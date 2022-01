10 Fragen und Antworten rund um Rente, Rentenerhöhung und Nachholfaktor

Der Ausgleichsfaktor wurde im Jahr 2007 unter Arbeitsminister Franz Müntefering (SPD) zusammen mit der Rente mit 67 (RV-Altersgrenzenanpassungsgesetz) eingeführt. Ziel des Ausgleichsfaktors ist, dass das Rentenniveau trotz Schutzklausel mittelfristig so gesenkt wird wie ohne Schutzklausel vorgesehen. Die 2005 eingeführte Schutzklausel schützt davor, dass die Dämpfungsfaktoren zu einer negativen Rentenanpassung führen. Die Schutzklausel wirkte aber mehrfach. Die Kürzungen der Rentenausgaben durch ein niedrigeres Rentenniveau wurden nicht wie politisch erwünscht erreicht. Also wurde 2007 der Ausgleichsfaktor eingeführt, um diese Minderungen doch umzusetzen – sie sollten aber erst ab 2011 abgezogen werden. Ziel das Ausgleichsfaktors ist es also, das als vorrangig angesehene Beitragssatz-Ziel mittelfristig trotz Schutzklausel auch durchzusetzen.

Hierzu die Gesetzesbegründung im RV-Altersgrenzenanpassungsgesetz:

„[…] der Gesetzgeber mit dem Nachhaltigkeitsfaktor ein Element in die Rentenanpassungsformel aufgenommen, das den Anstieg der Renten seit dem Jahr 2005 tendenziell dämpft. Gleichzeitig wurde eine Schutzklausel in das Gesetz eingefügt, die sicherstellt, dass es allein wegen der Wirkung des Nachhaltigkeitsfaktors nicht zu einer Minusanpassung kommen kann […] Der Gesetzgeber ist im Jahr 2004 davon ausgegangen, dass die Dämpfungswirkung dieser Faktoren voll zum Tragen kommt und nicht durch die Schutzklausel begrenzt wird. […] Es ist absehbar, dass auf der Grundlage des geltenden Rechts auch in den kommenden Jahren an sich notwendige Anpassungsdämpfungen wegen der Schutzklausel nicht realisiert werden können. […] Der finanzielle Mehrbedarf würde dazu führen, dass die gesetzlichen Beitragssatzziele von höchstens 20 Prozent bis 2020 und 22 Prozent bis 2030 nicht eingehalten werden können.“

Im Jahr 2009 wurde befürchtet, die Kurzarbeit könne statistisch zu einer negativen Lohnentwicklung führen. Eine daraus resultierende negative Rentenanpassung sollte vermieden werden. Dazu wurde mit einem Änderungsantrag zum Entwurf eines Dritten Gesetzes zur Änderung des Vierten Buches Sozialgesetzbuch und anderer Gesetze, die Schutzklausel auch auf negative Lohnentwicklungen ausgeweitet. Der Ausgleichsfaktor galt automatisch auch für die erweiterte Schutzklausel im Falle sinkender Löhne. Der Ausgleichsfaktor wurde also nicht verändert. Dies macht auch die Begründung des Änderungsantrags deutlich:

„Im Unterschied zur geltenden Regelung gilt der Ausschluss der Minderung des aktuellen Rentenwerts nun nicht nur in Bezug auf die Minderungswirkung der anpassungsdämpfenden Faktoren in der Rentenanpassungsformel, sondern auch für den Fall einer negativen anpassungsrelevanten Lohnentwicklung. Nach geltendem Recht sind schutzklauselbedingte Minderungseffekte ab dem Jahr 2011 mit positiven Rentenanpassungen zu verrechnen. Künftig erhöht auch eine unterbliebene Minderungswirkung aufgrund einer negativen anpassungsrelevanten Lohnentwicklung einen ab 2011 zu verrechnenden Ausgleichsbedarf, der nun aus allen Faktoren der Rentenanpassung in ihrem Zusammenwirken nach § 68 entstehen kann.“

Der Ausgleichsfaktor diente dabei zusätzlich als politische Legitimierung der ausgeweiteten Schutzklausel, da die Minderung ja künftig nachgeholt würde.