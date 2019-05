"Deutschland ist ein großer Gewinner der europäischen Einigung"

Vor der Europawahl (26. Mai) machen sich Deutscher Gewerkschaftsbund (DGB) und Gewerkschaften bundesweit mit einem Aktionstag noch einmal für ein soziales Europa stark. Überall in Deutschland werden Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter am 20. Mai für die Teilnahme an der Europawahl werben.

Außerdem hat der DGB gemeinsam mit seinen Partnern der Allianz für Weltoffenheit den Aufruf "Geben wir Europa unsere Stimme! Europa ist unsere Zukunft!" veröffentlicht.

Auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ruft in einem Grußwort die Bürgerinnen und Bürger auf: "Gehen Sie am 26. Mai wählen – geben Sie Europa Ihre Stimme!"