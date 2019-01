Brückenteilzeit, Aufstockung und Arbeit auf Abruf: Das ändert sich 2019

Das Recht auf befristete Teilzeit gilt leider nicht für alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Der Anspruch gilt erst in Unternehmen ab 45 Beschäftigten – mehrere Betriebe eines einzelnen Unternehmens werden dabei zusammengerechnet.

Außerdem können Unternehmen, die 46 bis 200 Arbeitnehmer beschäftigen, zum Schutz vor angeblichen Überforderungen auf eine „Zumutbarkeitsquote“ zurückgreifen. Das bedeutet, dass ein Unternehmen Brückenteilzeit-Anträge ablehnen kann, wenn jeder fünfzehnte Beschäftigte bereits die Brückenteilzeit in Anspruch nimmt. Diese Quote wird nach Köpfen und unter Berücksichtigung der ersten 45 Beschäftigten berechnet: In einem Unternehmen mit nicht mehr als 60 Beschäftigten wird die Quote also dann erreicht (und weitere Anträge können abgelehnt werden), wenn die ersten vier Beschäftigten das Recht auf Brückenteilzeit durchgesetzt haben.