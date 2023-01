Auch wenn es egal ist, wo, wann und wie ihr bei der Sozialwahl 2023 eure Stimme abgebt – ganz und gar nicht egal ist, wen ihr wählt. Denn eine gute und bezahlbare Absicherung erhaltet ihr nur dann, wenn sich die Mitglieder der Selbstverwaltungsgremien für eure Interessen einsetzen. So wird gewährleistet, dass sich die Sozialversicherungsträger daran orientieren, was für die Versicherten wichtig ist.

Doch warum sind die Vertreter*innen des DGB und seiner Mitgliedsgewerkschaften dafür genau die richtigen Kandidat*innen? Das hat mehrere Gründe:

Infolge ihrer Tätigkeiten als Gewerkschaftssekretär*innen oder ehrenamtlicher Aufgaben haben sie Erfahrung damit, ergebnisorientierte Verhandlungen zu führen. Sie sind darin geübt, unterschiedliche Interessenlagen zu erkennen, Strategien zu entwickeln und mit Argumenten und Bestrebungen anderer Beteiligter umzugehen.

Sie haben ein großes Netzwerk aus Expert*innen und Institutionen, das es ihnen ermöglicht, stets über aktuelle politische Entwicklungen informiert zu sein und auch kurzfristig auf breites Fachwissen zurückzugreifen.

Sie pflegen regelmäßigen Erfahrungstausch mit gewerkschaftlichen Selbstverwalter*innen auch anderer Sozialversicherungsträger und erhalten so wertvolle Anregungen für neue Praktiken und Lösungen.

Sie verfügen über das erforderliche Fachwissen, da sie nicht nur auf den sozialpolitischen Anspruch ihres Amtes geschult sind, sondern auch Anleitungen für effektives Controlling erhalten.

Sie sind in der Regel zugleich Betriebsrät*innen oder Personalrät*innen, Vertrauensleute, Schwerbehindertenvertreter*innen oder politisch aktive Senior*innen. Dadurch haben sie täglich Kontakt mit Versicherten, die ihnen berichten, welche Erfahrungen sie mit ihrer Sozialversicherung machen, wo es Probleme gibt und wo Leistungen oder der Service nicht stimmen. Sie wissen somit bestens Bescheid über die Bedarfe der Versicherten.

DGB

Dafür steht der DGB bei der Sozialwahl 2023

Neben der persönlichen Eignung unserer Kandidat*innen ist entscheidend, was wir in den Sozialversicherungen erreichen wollen. Bei allem, wofür wir uns in den Selbstverwaltungen einsetzen, stehen die Interessen der Versicherten im Mittelpunkt. Das reicht von gerechter Verteilung der Kosten über gute Beratung und Bürgernähe, Arbeitsschutz, umfassende Reha-Maßnahmen und bezahlbare Gesundheitsversorgung bis hin zu sicheren Altersrenten.

Im Einzelnen haben wir insbesondere folgende Ziele: