Neustart in der Rentenpolitik – vom Menschen her denken

Worum sollte sich die Politik bei der Rente vor allem kümmern? Was sind die größten Probleme? Diese und weitere Fragen diskutiert das Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Institut der Hans-Böckler-Stiftung (WSI) in Kooperation mit dem Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB) auf einer Fachtagung am 5. Juni in Berlin. Die Veranstaltung gibt es hier im Livestream.

Der Livestream startet am 5. Juni um 10.00 Uhr:

Programm

10.00 Uhr -Teil 1: Rentenpolitik: Vom Menschen her denken

Begrüßung durch DGB-Vorstandsmitglied Annelie Buntenbach und Dr. Florian Blank vom WSI der Hans-Böckler-Stiftung

durch DGB-Vorstandsmitglied und Dr. Florian Blank vom WSI der Hans-Böckler-Stiftung Rentenpolitik: Wo stehen wir? , Dr. Florian Blank, WSI der Hans-Böckler-Stiftung

, Dr. Florian Blank, WSI der Hans-Böckler-Stiftung Anforderungen an eine gute Rentenpolitik , Prof. Dr. Gerhard Bäcker, IAQ Universität Duisburg-Essen

, Prof. Dr. Gerhard Bäcker, IAQ Universität Duisburg-Essen Demografie und Rente - zu den Grundirrtümern einer Diskussion , Prof. Dr. Gerd Bosbach, Hochschule Koblenz

, Prof. Dr. Gerd Bosbach, Hochschule Koblenz Rentenrecht zwischen Rollenbildern und Respekt: Handlungsbedarfe (nicht nur) aus der Geschlechterperspektive?, Prof. Dr. Ute Klammer, IAQ Universität Duisburg-Essen

13.00 Uhr - Teil 2: Was muss getan werden? Vier parallele Themenpanels

Finanzierung der Alterssicherung im demografischen Wandel

Arbeitsmarkt und Alterssicherung: Funktioniert das Zusammenspiel?

Wie weiter mit dem sozialen Ausgleich?

Die betriebliche Altersversorgung: Chancen und Risiken

15.45 Uhr - Teil 3: Neustart in der Rentenpolitik: Es geht auch anders!

Berichterstattung aus den Panels

Es geht auch anders: Das Beispiel Österreich , Dr. Josef Wöss, Kammer für Arbeiter und Angestellte Wien

, Dr. Josef Wöss, Kammer für Arbeiter und Angestellte Wien Auskömmliche Rente - es geht auch anders. Ein neuer Deal , Frank Bsirske, Vorsitzender von ver.di

, Frank Bsirske, Vorsitzender von ver.di Podiumsdiskussion: "Wie weiter in der Rentenpolitik?", u. a. mit DGB-Vorstandsmitglied Annelie Buntenbach, ver.di-Vorsitzendem Frank Bsirske, Dr. Rolf Schmachtenberg vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales, Prof. Dr. Ute Klammer, IAQ Universität Duisburg-Essen und Prof. Dr. Simone Scherger von der Universität Bremen

Mehr zum Termin bei der Hans-Böckler-Stiftung.