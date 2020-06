Gegenargumente zum Mindestlohn auf dem Prüfstand

Behauptet wird

Eine Erhöhung des Mindestlohns in Zeiten der Corona-Krise belastet die Unternehmen und die Wirtschaft zusätzlich. Das würde die Gefahr von Betriebsschließungen und Beschäftigungsabbau erhöhen.

Richtig ist

Zum einen sind nicht nur Unternehmen, sondern auch die Arbeitnehmer von der Corona-Krise betroffen. Beschäftigte in Kurzarbeit müssen auf bis zu 40 Prozent ihres Einkommens verzichten. Ein Fokus auf die Rettung von Unternehmen wird der Komplexität der Corona-Krise nicht gerecht. Ein Großteil der Beschäftigen in systemrelevanten Berufen - wie in der Krankenpflege oder in Supermärkten - arbeiten zum Mindestlohn. Nach all dem, was diese Heldinnen und Helden in der Corona-Krise geleistet haben, wäre ein Vorenthalten einer Mindestlohnerhöhung nicht nur unsozial und unsolidarisch, sondern ein Schlag ins Gesicht.

Zum anderen trat in Deutschland durch Corona ein massiver Konsumeinbruch in allen Bereichen ein. Die Unternehmen brauchen jedoch Aufträge, um diese Krise bewältigen zu können. Daher braucht es eine breite Stärkung der Kaufkraft, vor allem in den unteren Einkommensgruppen, da diese traditionell mehr konsumieren. Ein höherer Mindestlohn würde also den Konsum ankurbeln, die Auftragslage der Unternehmen verbessern und Beschäftigung sichern. Eine Einfrierung oder sogar Senkung des Mindestlohns hätte genau das Gegenteil zur Folge und würde die Wirtschaftskrise zusätzlich verschärfen.