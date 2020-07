Mindestlohn 2021/2022: Was ändert sich?

Die Mindestlohnkommission hat Ende Juni 2020 ihre Empfehlung für die Erhöhung des gesetzlichen Mindestlohns für die Jahre 2021 und 2022 beschlossen. Der Mindestlohn soll bis 2022 in vier Schritten von derzeit 9,35 Euro auf 10,45 Euro steigen.

Der aktuelle gesetzliche Mindestlohn im Jahr 2020 beträgt 9,35 Euro.

Am 30. Juni 2020 hat die Mindestlohnkommission ihre Empfehlung für die Erhöhung des gesetzlichen Mindestlohns in den Jahren 2021 und 2022 abgegeben. Der Mindestlohn soll in vier Stufen steigen. Sofern die Bundesregierung dieser Empfehlung der Mindestlohnkommission folgt, wird der gesetzliche Mindestlohn in den Jahren 2021 und 2022 folgende neue Höhe haben:

1.1.2021 - 30.6.2021: Mindestlohn 9,50 Euro

1.7.2021 - 31.12.2021: Mindestlohn 9,60 Euro

1.1.2022 - 30.6.2022: Mindestlohn 9,82 Euro

1.7.2022 - 31.12.2022: Mindestlohn 10.45 Euro.

Von 2020 bis Ende 2022 steigt der Mindestlohn insgesamt um 11,8 Prozent.

Ausnahmen vom Mindestlohn und Branchen-Mindestlöhne

Der gesetzliche Mindestlohn gilt weiterhin NICHT für:

Jugendliche unter 18 Jahren ohne abgeschlossene Berufsausbildung.

ohne abgeschlossene Berufsausbildung. Auszubildende – unabhängig von ihrem Alter – im Rahmen der

Berufsausbildung (Hinweis: Im Zuge der Reform des Berufsbildungsgesetzes ist häufig von der Einführung eines "Mindestlohns für Azubis" die Rede. Die korrekte Bezeichnung für dieses Mindestengelt für Auszubildende ist aber "Mindestausbildungsvergütung" und nicht zu verwechseln mit dem gesetzlichen Mindestlohn. Mehr Informationen zur Mindestausbildungsvergütung ).

Langzeitarbeitslose während der ersten sechs Monate ihrer Beschäftigung nach Beendigung der Arbeitslosigkeit.

Beschäftigung nach Beendigung der Arbeitslosigkeit.

Praktikanten, wenn das Praktikum verpflichtend im Rahmen einer schulischen oder hochschulischen Ausbildung stattfindet.

schulischen oder hochschulischen Ausbildung stattfindet.

Praktikanten, wenn das Praktikum freiwillig bis zu einer Dauer von drei Monaten zur Orientierung für eine Berufsausbildung oder Aufnahme eines Studiums dient.

von drei Monaten zur Orientierung für eine Berufsausbildung oder

Aufnahme eines Studiums dient.

Jugendliche, die an einer Einstiegsqualifizierung als Vorbereitung zu einer Berufsausbildung oder an einer anderen Berufsbildungsvorbereitung nach dem Berufsbildungsgesetz teilnehmen.

einer Berufsausbildung oder an einer anderen Berufsbildungsvor-

bereitung nach dem Berufsbildungsgesetz teilnehmen.

, die an einer als Vorbereitung zu einer Berufsausbildung oder an einer anderen Berufsbildungsvor- bereitung nach dem Berufsbildungsgesetz teilnehmen. ehrenamtlich Tätige.

Daneben galt bei Einführung des Mindestlohngesetzes für Tarifverträge, die Löhne unter dem gesetzlichen Mindestlohn vorsehen, eine Übergangsfrist. Diese Frist ist inzwischen aber längst ausgelaufen. Deshalb gilt: In keiner Branche darf 2020 (abgesehen von den oben genannten Personengruppen) weniger gezahlt werden als es der gesetzliche Mindestlohn vorsieht.

Branchen-Mindestlöhne im Jahr 2020: Mehrere Mindestlöhne steigen

Neben dem gesetzlichen Mindestlohn gibt es etliche Branchen-Mindestlöhne. Diese werden von Ge­werkschaften und Arbeitgebern in einem Tarif­vertrag ausgehandelt und von der Politik für allgemein verbindlich erklärt. Branchen-Mindestlöhne gelten für alle Betriebe der Branche – auch für die, die nicht tarifgebunden sind. Übersicht aller aktuellen Branchen-Mindestlöhne.

Erhöhungen von Branchen-Mindestlöhnen zum 1.1.2020:

In mehreren Branchen steigen die Branchen-Mindestlöhne zum 1. Januar 2020:

Branche Branchen-Mindestlohn bisher Branchen-Mindestlohn ab 1.1.2020 Berufliche Aus- und Weiterbildung - Pädagogische Mitarbeiter 15,72 Euro 16,19 Euro - Pädagogische Mitarbeiter mit Bachelor-Abschluss 15,79 Euro 16,39 Euro Elektrohandwerk 11,40 Euro 11,90 Euro** Dachdeckerhandwerk Ungelernte 12,20 Euro* 12,40 Euro* Geselle 13,20 Euro* 13,60 Euro* Gebäudereinigerhandwerk - Innen- und Unterhaltsreinigung 10,56 Euro (West***)

10,05 Euro (Ost) 10,80 Euro (West***)

10,55 Euro (Ost) - Glas- und Fassadenreinigung 13,82 Euro (West***)

12,83 Euro (Ost) 14,10 Euro (West***)

13,50 Euro (Ost) Geld- und Wertdienste Baden-Württemberg - Geld- und Werttransport 16,22 Euro* 17,11* - Geldbearbeitung 13,91 Euro* 14,80* Bayern - Geld- und Werttransport 16,22 Euro* 17,11 Euro* - Geldbearbeitung 14,28 Euro* 15,03 Euro* Bremen, Hamburg - Geld- und Werttransport 15,90 Euro* 16,79 Euro* - Geldbearbeitung 13,91 Euro* 14,80 Euro* Hessen - Geld- und Werttransport 15,90 Euro* 16,79 Euro* - Geldbearbeitung 14,28 Euro* 15,03 Euro* Niedersachsen - Geld- und Werttransport 16,52 Euro* 17,41 Euro* - Geldbearbeitung 13,91 Euro* 14,80 Euro* Nordrhein-Westfalen - Geld- und Werttransport 17,25 Euro* 18,00 Euro* - Geldbearbeitung 14,28 Euro* 15,03 Euro* Rheinland-Pfalz, Saarland - Geld- und Werttransport 14,91 Euro* 15,80 Euro* - Geldbearbeitung 11,80 Euro* 12,69 Euro* Schleswig-Holstein - Geld- und Werttransport 13,79 Euro* 14,68 Euro* - Geldbearbeitung 11,80 Euro* 12,69 Euro* Ost inkl. Berlin - Geld- und Werttransport 13,53 Euro* 14,42 Euro* - Geldbearbeitung 11,27 Euro* 12,16 Euro* Pflegebranche West inkl. Berlin 11,05 Euro 11,35 Euro Ost 10,55 Euro 10,85 Euro * Allgemeinverbindlichkeit noch nicht erteilt (Stand: Oktober 2019).



** Für alle Beschäftigten, soweit sie elektro- und informationstechnische Tätigekiten ausüben.



***inkl. Berlin



Weitere feststehende Erhöhungen zu späteren Zeitpunkten im Laufe des Jahres 2020:

In anderen Branchen erhöhen sich die Branchen-Mindestlöhne in 2020 nicht bereits zum Jahresanfang, sondern zu einem späteren Zeitpunkt:

Branche Branchen-Mindestlohn

bisher Branchen-Mindestlohn

neu in 2020 Bauhauptgewerbe Hilfsarbeiten auf dem Bau ("Mindestlohn 1"), bundesweit 12,20 Euro 12,55 Euro; ab 4/2020 Fachwerker ("Mindestlohn 2"), West 15,20 Euro 15,40 Euro; ab 4/2020 Fachwerker ("Mindestlohn 2"), Berlin 15,05 Euro 15,25 Euro; ab 4/2020 Maler- und Lackiererhandwerk West, Berlin, Ost

- ungelernter Arbeitnehmer 10,85 Euro 11,10 Euro; ab 5/2020 West inkl. Berlin

- Geselle 13,30 Euro 13,50 Euro; ab 5/2020 Ost

- Geselle 12,95 Euro 13,50 Euro; ab 5/2020 Steinmetz- und

Steinbildhauerhandwerk 11,85 Euro 12,20 Euro; ab 5/2020 Abfallwirtschaft 10,00 Euro* 10,25 Euro*; ab 10/2020

*Allgemeinverbindlichkeit noch nicht erteilt. (Stand: Oktober 2019)

Quelle für beide Tabellen: WSI-Tarifarchiv

Alle Angaben ohne Gewähr.

