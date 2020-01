Die Aufgaben der Mindestlohnkommission der Bundesregierung

Link

Schluss mit den Angriffen auf den Mindestlohn

Am 24. Februar kam der Koalitionsausschuss von CDU, CSU und SPD zusammen. Thema waren auch Forderungen aus der Union, das Mindestlohn-Gesetz weiter aufzuweichen. "Die Gewerkschaften sind enttäuscht und entsetzt, wie rasch das Ergebnis eines demokratischen Prozesses wieder zur Debatte steht", schreibt der DGB in einem Brief an die Vorsitzenden der Koalitionsparteien.